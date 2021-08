Le Paris S. Germain bat le Racing Strasbourg 4-2 au Parc des Princes

in

14/08/2021 à 23:01 CEST

Le PSG a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 4-2 contre lui Strasbourg ce samedi dans le Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le Troyes. Pour sa part, Course de Strasbourg perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le SCO Angers. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de Ligue 1, tandis que le Strasbourg Il était à la vingtième place à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé du bon pied pour lui Paris Saint-Germain, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Mauro Icardi quelques instants après le début du match, à la 3e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe parisienne d’augmenter le score à la 25e minute grâce à un but de Kylian mbappé. Puis l’équipe locale a marqué à nouveau, prenant ses distances avec un but de Julien Draxler à la 27e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 3-0 à la lumière.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour les Course de Strasbourg, qui a coupé les distances au tableau d’affichage grâce à un but de Kevin Gameiro à la 53e minute. Par la suite, les visiteurs ont marqué à nouveau, réduisant la différence avec un but de Ludovic ajorque à la 64e minute, il a fait 3-2. Différences accrues Paris Saint-Germain grâce à un peu de Pablo Sarabia au bord de la fin, dans le 86, concluant le temps réglementaire avec un score final de 4-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Paris Saint-Germain a donné accès à Danilo Pereira, Pablo Sarabia, Rafinha Oui Arnaud Kalimuendo pour Eric Junior Dina Ebimbe, Julien Draxler, Georginio Wijnaldum Oui Mauro Icardi, Pendant ce temps, il Strasbourg a donné accès à Adrien Thomas, Antoine Caci, Habib Diallo, Majeed waris Oui Mahame siby pour Jean-Eudes Aholou, Karol Fila, Ludovic ajorque, Kevin Gameiro Oui Sanjin prcic.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : un carton jaune au PSG, spécifiquement à Eric Junior Dina Ebimbe et trois à Strasbourg (Karol Fila, Alexandre djiku Oui Jeanricner Bellegarde). De plus, il y avait un carton rouge pour Alexandre djiku (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le PSG monte à six points et reste en mesure d’accéder à la Ligue des champions et à la Strasbourg reste à zéro point.

Lors du prochain match de la compétition, le Paris Saint-Germain jouera contre lui Brest loin de chez soi et le Course de Strasbourg affrontera dans son fief le Troyes.

Fiche techniqueParis S. Germain :Keylor Navas, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Eric Junior Dina Ebimbe (Danilo Pereira, min.60), Ander Herrera, Georginio Wijnaldum (Rafinha, min.88), Julian Draxler (Pablo Sarabia, min.70) ), Kylian Mbappé et Mauro Icardi (Arnaud Kalimuendo, min.88)Course de Strasbourg :Matz Sels, Karol Fila (Anthony Caci, min.63), Ibrahima Sissoko, Alexander Djiku, Lucas Perrin, Sanjin Prcic (Mahame Siby, min.77), Jean-Eudes Aholou (Adrien Thomasson, min.42), Jeanricner Bellegarde, Dimitri Lienard, Kevin Gameiro (Majeed Waris, min.76) et Ludovic Ajorque (Habib Diallo, min.76)Stade:Parc des PrincesButs:Mauro Icardi (1-0, min. 3), Kylian Mbappe (2-0, min. 25), Julian Draxler (3-0, min. 27), Kevin Gameiro (3-1, min. 53), Ludovic Ajorque (3-2, min. 64) et Pablo Sarabia (4-2, min. 86)