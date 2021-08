Le Paris S. Germain obtient les trois points après avoir battu le Stade de Reims 0-2

29/08/2021 à 22:47 CEST

Les PSG joué et gagné 0-2 le match de dimanche dernier dans le Stade Auguste Delaune. Les Stade de Reims Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le FC Metz et avec une séquence de trois nuls consécutifs dans la compétition. Du côté de l’équipe visiteuse, le Paris Saint-Germain a remporté le Brest loin de chez lui par 2-4 et auparavant, il l’a également fait dans son fief, contre le Course de Strasbourg 4-2 et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Après le match, l’ensemble de Reims est dix-septième à la fin du match, tandis que le PSG maintient le leadership de la Ligue 1.

La première partie du match a bien commencé pour lui Paris Saint-Germain, qui a ouvert le score grâce à un but de Kylian mbappé à la 15e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe parisienne, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un autre but de Kylian mbappé, réalisant ainsi un doublé à la 63e minute, clôturant ainsi le match sur un score final de 0-2.

Pendant le duel, les deux coachs ont épuisé toutes leurs monnaies. Par le Reims ils sont entrés du banc Bradley Locko, Valon Berisha, Mitchell van bergen, Alexis Flips et Hugo Ekitike remplacement Moreto Cassama, Nathanaël Mbuku, Dion Lopy, Ilan Kebbal et Le Bilal Touré, tandis que les changements par le PSG Ils étaient Lionel Messi, Ander Herrera, Léandro Paredes, Presnel Kimpembe et Julien Draxler, qui est entré par Neymar, Georginio Wijnaldum, Marco Verratti, Abdou Diallo et Ange Di Maria.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, un pour Hugo Ekitike, de l’équipe locale et trois pour Marco Verratti, Abdou Diallo et Léandro Paredes, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Reims reste à trois points et le PSG obtenir 12 points après avoir remporté le match.

Le lendemain le Stade de Reims sera mesuré avec le Stade rennais, tandis que l’équipe parisienne jouera son match contre le Clermont Foot.

Fiche techniqueStade de Reims :Predrag Rajkovic, Yunis Abdelhamid, Wout Faes, Andrew Gravilon, Thomas Foket, Marshall Munetsi, Moreto Cassama (Bradley Locko, min.46), Dion Lopy (Mitchell Van Bergen, min.71), Ilan Kebbal (Alexis Flips, min.75 ), Nathanael Mbuku (Valon Berisha, min.46) et El Bilal Touré (Hugo Ekitike, min.81)Paris S. Germain :Keylor Navas, Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Marquinhos, Abdou Diallo (Presnel Kimpembe, min.75), Marco Verratti (Leandro Paredes, min.75), Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum (Ander Herrera, min.66), Kylian Mbappe, Ángel Di María (Julian Draxler, min.81) et Neymar (Lionel Messi, min.66)Stade:Stade Auguste DelauneButs:Kylian Mbappé (0-1, min. 15) et Kylian Mbappé (0-2, min. 63)