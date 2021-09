Le Paris S. Germain s’impose face à Clermont Foot avec une victoire (4-0)

11/09/2021 à 19:01 CEST

Les PSG consolidé une belle victoire après avoir battu 4-0 à Cléermont pendant le match joué dans le Parc des Princes ce samedi. Les Paris Saint-Germain Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Stade de Reims à la maison (0-2) et l’autre devant Brest à l’extérieur (2-4) et a pour le moment connu une séquence de quatre victoires consécutives. Du côté de l’équipe visiteuse, le Clermont Foot a récolté une égalité à double sens contre le FC Metz, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le match, l’équipe locale est restée à la tête de la Ligue 1, tandis que le Cléermont classé troisième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Paris Saint-Germain, qui a tiré le coup de canon sur le Parc des Princes avec un peu de Ander Herrera à la minute 20. L’équipe locale s’est de nouveau jointe, s’éloignant au moyen d’un double but de Ander Herrera à 31 minutes, clôturant ainsi la première période avec un 2-0 à la lumière.

La deuxième partie du match a commencé par un visage pour l’équipe parisienne, qui a pris ses distances au tableau d’affichage grâce à un but de Kylian mbappé à la 55e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe locale d’augmenter le score, ce qui a augmenté le score avec un but de Idrissa Gueye à 65 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score de 4-0 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Paris Saint-Germain sauté du banc Eric Junior Dina Ebimbe, Thilo Kehrer, Mauro Icardi, Nathan Bitumazala et Nuno mendès remplacement Idrissa Gueye, Achraf hakimi, Kylian mbappé, Presnel Kimpembe et Julien Draxler, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Saifeddine Khaoui, Elbasan Rashani, Jean-Claude Billong, La Jordanie Tell et Jonathan Iglesias, qui a sauté sur l’herbe pour berthomier, Jim Allevinah, Florent ogier, Jodel dossou et Johan Gastien.

L’arbitre a donné un carton jaune à Cléermont (Akim Zedadka), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le PSG monte à 15 points et reste en mesure d’accéder à la Ligue des champions et à la Cléermont reste à huit points.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur stade. L’équipe parisienne affrontera le Olympique Lyonnais et, pour sa part, le Clermont Foot le fera contre lui Brest.

Fiche techniqueParis S. Germain :Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi (Thilo Kehrer, min.72), Presnel Kimpembe (Nathan Bitumazala, min.80), Marquinhos, Abdou Diallo, Idrissa Gueye (Eric Junior Dina Ebimbe, min.72), Danilo Pereira, Ander Herrera, Kylian Mbappe (Mauro Icardi, min.79), Julian Draxler (Nuno Mendes, min.86) et RafinhaClermont Foot :Arthur Desmas, Akim Zedadka, Florent Ogier (Jean Claude Billong, min.72), Cedric Hountondji, Vital N’Simba, Johan Gastien (Jonathan Iglesias, min.87), Salis Abdul Samed, Jason Berthomier (Saifeddine Khaoui, min.62 ), Jodel Dossou (Jordan Tell, min.73), Jim Allevinah (Elbasan Rashani, min.62) et Pierre-Yves HamelStade:Parc des PrincesButs:Ander Herrera (1-0, min. 20), Ander Herrera (2-0, min. 31), Kylian Mbappe (3-0, min. 55) et Idrissa Gueye (4-0, min. 65)