Le Paris Saint-Germain a averti qu’il serait “ impossible ” de débarquer Lionel Messi s’ils obtiennent Neymar et Kylian Mbappe de signer de nouveaux contrats

Lionel Messi devrait RESTER à Barcelone après près de 12 mois de spéculations sur son avenir au Camp Nou, a-t-on dit à talkSPORT.

La superstar argentine essayait activement de partir l’été dernier, avec des rumeurs selon lesquelles il était sur le point de rejoindre Manchester City.

Cependant, le six fois vainqueur du Ballon d’Or est resté en Espagne et a maintenant une décision à prendre quant à son avenir car son contrat actuel expire cet été.

L’élection de Joan Laporta à la présidence a augmenté les chances de Messi de signer un nouveau contrat tandis que le PSG reste également une option.

Pourtant, l’avenir des hommes vedettes Kylian Mbappe et Neymar reste également incertain et l’expert du football européen Andy Brassell pense que même le PSG ne sera pas en mesure de conclure des accords pour les trois.

“En termes de points d’atterrissage pour Messi, c’est très difficile à faire”, a déclaré Brassell à talkSPORT.

L’avenir de Neymar et de Mbappe reste incertain

“Tu regarde; 33 ans, le coût impliqué et je pense qu’il est dans une position où il se demande de rester à Barcelone.

«Le manque de flexibilité financière ailleurs, c’est déjà assez dur pour lui de trouver un point d’atterrissage dans le meilleur des cas.

«Pour le moment, et nous viendrons à Paris et leurs efforts pour re-signer Kylian Mbappe et Neymar, s’ils signent ces deux là, Messi est absolument impossible.

«Il lui reste très peu de choix.»