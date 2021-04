Le Paris Saint-Germain a des stars “ fraîches et prêtes à partir ” pour l’affrontement de la Ligue des champions de Man City avec Kylian Mbappe “ enveloppé de coton ”

Le Paris Saint-Germain devrait reprendre ses forces pour le choc de mercredi en Ligue des champions avec Man City, a-t-on dit à talkSPORT.

Le club français est dans une bataille tendue pour le titre de Ligue 1 cette saison et traîne actuellement Lille d’un point avec quatre matchs à disputer.

Mauricio Pochettino a bien géré ses joueurs vedettes ces dernières semaines

Ils doivent mettre de côté leur tentative de défendre leur titre pour affronter la ville de Pep Guardiola pour revenir en finale de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.

Le match aller est à Paris mercredi avec le commentaire du coup d’envoi à 20h au Parc des Princes en direct sur talkSPORT.

Kylian Mbappe a boité de sa victoire 3-1 sur Metz, mais le patron Mauricio Pochettino semblait espérer qu’il serait disponible.

Les choses se réunissent pour le PSG à l’approche du match avec Marco Verratti, Angel Di Maria et Neymar tous en forme et prêts pour le match.

Neymar et Kylian Mbappe sont deux des attaquants les plus redoutés du football mondial

Di Maria a été utilisé avec parcimonie pour qu’il soit prêt, tandis que Neymar a réussi à ne pas se blesser après un mois d’absence plus tôt cette année.

Verratti vient de rentrer après avoir subi une blessure à la cuisse en mission internationale.

“Ce qu’ils ont fait au cours des deux dernières semaines avec succès, en partie à cause d’une blessure, c’est qu’ils ont maintenu Verratti, Angel Di Maria et Neymar en forme”, a déclaré Andy Brassell à talkSPORT sur Trans Europe Express.

«Ils sont tous frais et prêts à partir.

Di Maria a parfois été utilisé sur le banc lors des derniers matchs

«Ils les ont utilisés avec parcimonie. Le match de Verratti qu’il a joué à Metz, il a joué le 90 complet, était très, très bon et c’était son premier match complet en un mois et demi.

«C’était vraiment important qu’ils puissent aller avec ce premier quatre. Ces trois plus Mbappe, qui a été enveloppé dans du coton, ils l’ont laissé s’asseoir hors de l’entraînement pour être du bon côté.

«Quand nous parlons de ce qui a changé sous Pochettino, ce n’est pas tant que ça, mais l’une des grandes choses sur le terrain est que Verratti est déplacé plus haut sur le terrain car ils ont trop du même type de milieu de terrain.

«Ils ont besoin d’un peu plus de créativité pour lier la ligne avant et le milieu de terrain ensemble. Verratti a joué cet endroit, tout comme il l’a fait lors du tout premier match que Pochettino a pris en charge, il l’a fait à nouveau contre Metz samedi et l’a fait très efficacement.

Verratti s’est remis d’une blessure à la cuisse juste à temps pour la Ligue des champions

«C’est vraiment à deux volets que vous obtenez de Verratti dans cette position. Un, la passe finale. Il est beaucoup plus proche de ces trois fantastiques attaquants.

«Deuxièmement, il ne va pas faire de tacles stupides quand il n’est pas si profondément dans le terrain. C’est là que vous perdez Verratti. Cela met des kilomètres au compteur en termes de blessures et il lui vaut des réservations inutiles, ce qui le suspend plus tard. Cela a très bien fonctionné pour Pochettino.