Le Paris Saint-Germain continue de miser sur Paul Pogba

20/07/2021 à 15h42 CEST

Paula B. Navarro

le Paris Saint Germain est sans aucun doute le «roi du marché» et espère que sa prochaine grande signature est encore à venir : ni plus ni moins que Paul Pogba. Selon “L’Equipe”, l’équipe parisienne est toujours intéressée par le milieu de terrain de Manchester United, bien que pour parvenir à son incorporation Leonardo devra faire plusieurs ventes pouvoir avoir une marge pour le signer.

Le vainqueur de la Coupe du monde en France est dans son dernière année de contrat avec Manchester United et bien que l’on pense que le club essaie de faire signer un nouveau contrat au joueur en lui offrant environ 400 000 £ par semaine, selon divers médias, tout indique qu’il se rapproche de la fermeture d’un pré-contrat avec le PSG.

‘Surréservation’

L’effectif du Paris Saint-Germain compte actuellement 38 joueurs, dont 10 gardiens. En ce moment, le club a l’obligation de vendre à de nombreux joueurs malgré avoir déjà renoncé à Mitchel Bakker, transféré pour sept millions au Bayer Leverkusen. Parmi les favoris à quitter le club figurent Kehrer, Sarabia, Sergio Rico, Kurzawa, Ander Herrera, Rafinha Oui Aréole.

Selon “L’Equipe”, le prix qu’aurait le joueur de Manchester United serait d’environ 50 millions d’euros. Pogba met fin à son contrat en 2022 et il semble que son idée de jouer en France se rapproche de plus en plus. Les prochaines semaines sont cruciales pour essayer de débloquer un ajout qui ce serait le cinquième après ceux d’Achraf, Wijnaldum, Ramos et Donnarumma.