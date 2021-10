Le Paris Saint-Germain entre dans la mêlée des transferts avec le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool, le FC Barcelone, d’autres pour Karim Adeyemi

Si le Bayern Munich espérait avoir la star du Red Bull Salzbourg Karim Adeyemi à bon marché, il devrait peut-être creuser un peu plus dans ses poches.

Le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, Liverpool et le FC Barcelone étaient déjà considérés comme faisant partie du mix pour Adeyemi, mais le Paris Saint-Germain serait désormais intéressé par l’international allemand de 19 ans par Sky :

Karim Adeyemi reste l’un des joueurs les plus traqués d’Europe. Avec le Paris Saint-Germain, le prochain grand club se lance désormais dans le poker, mais le FC Bayern et le Borussia Dortmund se positionnent également. C’est l’état actuel. Néanmoins, l’attaquant pourrait chercher un nouveau club dès janvier. « Les clubs intéressés pourraient convenir d’un changement estival avec lui en hiver et éventuellement le prêter pour six mois », explique l’expert de Sky Transfer, Max Bielefeld, un scénario possible.

Bien que les six clubs énumérés ci-dessus soient dans le mélange, il y en a encore d’autres, qui veulent également Adeyemi. Nous avons vu la semaine dernière que l’Atletico Madrid, le Real Madrid et l’Inter Milan pourraient également envisager une course à Adeyemi.