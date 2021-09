Le Paris Saint-Germain est PLUS FAIBLE avec Lionel Messi à ses côtés, affirme Michael Owen, alors que la légende de Liverpool John Barnes remet également en question le transfert de l’icône de Barcelone en France

in

Lionel Messi ne fait pas nécessairement du Paris Saint-Germain une meilleure équipe, a affirmé John Barnes sur talkSPORT, la légende de Liverpool remettant en question le déménagement de l’icône de Barcelone dans la capitale française.

Le PSG a été tenu en échec 1-1 par le Club de Bruges en Ligue des champions mercredi, malgré le fait que Messi ait fait son premier départ pour son nouveau club aux côtés de Neymar et Kylian Mbappe.

Neymar, Messi et Mbappe ont tous joué ensemble pour la première fois mardi

Au lieu du trio de superstars, le patron Mauricio Pochettino avait à remercier le milieu de terrain défensif Ander Herrera, après que le quatrième but de l’ancien homme de Manchester United de la saison a aidé le PSG à revenir de Belgique avec un point.

Le choc de la Ligue des champions était le premier départ de Messi depuis son départ de Barcelone et, à part frapper la barre, il a été bien organisé par la défense des hôtes.

Et Barnes insiste sur le fait que le PSG n’est pas plus fort avec le sextuple vainqueur du Ballon d’Or dans son équipe, estimant que son arrivée pourrait bouleverser l’équilibre de l’équipe et bouleverser également Mbappe, que le club doit se battre pour conserver son contrat. expirera l’été prochain.

C’est l’ancien United Herrera qui a ouvert le score pour les hommes de Pochettino

Barnes a déclaré au talkSPORT Breakfast de jeudi: “Messi était tellement dominant dans l’équipe de Barcelone pendant tant d’années, que tout d’un coup, lorsque vous le retirez, ils ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes sans Messi.

“Mais le Paris Saint-Germain sera intéressant cette saison parce que je ne pense pas nécessairement que Messi y va les rendre plus forts.

“Quand vous pensez à Mbappe et Neymar, maintenant tout d’un coup vous avez amené quelqu’un d’autre qui dominera ces deux-là, vous voulez vraiment donner à Mbappe son avance et il n’est maintenant pas content.

Messi a fait sensation au PSG pendant l’été

“Je ne pense pas que Messi au PSG soit nécessairement une bonne décision.”

Une autre ancienne star de Liverpool, Michael Owen, était d’accord avec le verdict de Barnes, mais est allé plus loin en affirmant que le PSG est en réalité PLUS FAIBLE avec Messi dans l’équipe.

L’ancien attaquant anglais a déclaré mercredi soir sur BT Sport: “Autant nous bavent sur eux, cette équipe du PSG avec ces attaquants, ce sont tous des joueurs phénoménaux à part entière.

“Mais ces trois-là ensemble le rendent plus faible pour moi et je ne comprends pas vraiment pourquoi ils sont l’un des favoris pour cela [the Champions League].

Herrera est désormais le meilleur buteur du PSG avec quatre

« Je pense que les équipes anglaises [Chelsea, Liverpool, Manchester City and Man Utd] sont de loin, de loin supérieurs.

“J’ai presque l’impression que la signature de gens comme [Gianluigi] Donnarumma et Sergio Ramos leur donnent plus de chances de gagner que la signature de quelqu’un comme Messi.

Après le premier match d’Herrera, Hans Vanaken a réussi l’égalisation méritée pour Bruges, qui a insisté agressivement pendant tout le match.

Vanaken a égalisé pour les hôtes peu de temps après

Mbappe n’a duré que 51 minutes après s’être blessé, Messi, 34 ans, luttant pour compenser l’absence de l’international français et l’anonymat de Neymar.

La star de Samba n’a pas eu d’impact sur le match car l’équipe de Phillippe Clement a en fait terminé le match avec plus de tirs (16) que leurs prestigieux homologues parisiens (9).

Malgré une possession de balle nettement plus importante, l’équipe de Ligue 1 a été égalée par ses adversaires belges dans les tiers offensifs.

Cependant, l’équipe de Pochettino n’était pas clinique lorsque des occasions clés se sont présentées, ce qui rendra ce résultat plus difficile à prendre.

