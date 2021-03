Les stars du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria et Marquinhos, ont tous deux été cambriolés lors d’une série de « vols violents » lors de l’affrontement de Ligue 1 contre le FC Nantes dimanche.

Di Maria a été remplacé en seconde période, puis a « quitté le Parc des Princes en larmes » après avoir appris que sa maison familiale avait été cambriolée pendant le match, alors que sa famille était toujours à l’intérieur.

Icône Sport – Getty L’ancien as de Manchester United, Di Maria, a de nouveau été ciblé par des voleurs

L’autre domicile visé par des voleurs appartenait au père du défenseur Marquinhos, qui a confirmé la nouvelle sur cette page Instagram après avoir joué les 90 minutes complètes alors que le PSG avait perdu 2-1.

Il est rapporté que les familles des deux joueurs ont été retenues en otage par les cambrioleurs pendant les raids.

Les supporters ont remarqué des scènes étranges sur la ligne de touche lors du match de dimanche, où le directeur sportif du PSG, Leonardo, est descendu sur la ligne de touche pour parler au manager Mauricio Pochettino.

Il informait en fait le patron de la nouvelle concernant la famille de Di Maria, le joueur étant remplacé à la 62e minute.

Pochettino a ensuite annoncé la nouvelle au joueur en le raccompagnant au vestiaire, l’Argentin quittant rapidement le stade pour rentrer à la maison avec sa famille.

Getty Marquinhos était l’autre joueur du PSG dont la maison a été cambriolée dimanche

Le journaliste de football français Julien Laurens a rejoint le talkSPORT Breakfast de lundi pour décrire les scènes du Parc des Princes et a révélé qu’il s’agissait du dernier d’une série de vols dans la capitale.

«C’était certainement quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant dans un match de football», a-t-il expliqué.

«En seconde période, nous avons vu Leonardo, le directeur sportif du PSG assis dans la loge du réalisateur, venir parler à Pochettino, qui a ensuite quitté son banc pour se rendre dans les gradins pour lui parler.

«Nous avons tous pensé, ‘est-ce que Leonardo dit à Pochettino quoi faire sur le terrain?’, Parce que nous ne savions pas, nous nous demandions simplement ce qui se passait et il semble que les joueurs n’étaient pas non plus concentrés sur ce qui se passait entre Leonardo et Pochettino.

«Mais en fait, maintenant, nous savons que Leonardo informait Pochettino de ce qui s’est passé avec la famille de Di Maria, du cambriolage et de la peur qu’ils ont eue lorsque les voleurs sont arrivés.

«Alors ils ont pris la décision ensemble d’enlever Di Maria, et vous pouviez voir sur son visage que Di Maria n’en savait clairement rien, il disait: ‘Qu’est-ce qui se passe, pourquoi m’emmenez-vous?’

Le moment où Di Maria a été remplacé et raconté par Mauricio Pochettino au sujet d’un vol très violent chez lui 🙏pic.twitter.com/pvxoNjonf6 – ✶ * 🅶🅰🆉🆉🅰 * ✶ (@GucciGazza) 14 mars 2021

«Pochettino est ensuite allé avec lui dans le vestiaire et lui a raconté tout et Di Maria a quitté le Parc des Princes en pleurant de se précipiter à la maison pour être avec sa femme et ses deux filles après le vol.

«Le PSG dit déjà qu’il va renforcer la sécurité des joueurs, même en privé. La police a ouvert des enquêtes sur les incidents de Di Maria et de Marquinhos la nuit dernière.

«Récemment, ils ont arrêté un type surnommé ‘le chat’, qui était celui qui a cambriolé la maison de Thiago Silva à Paris et celle d’Eric Choupo-Moting à Paris. C’est un cambrioleur professionnel et le voleur le plus discret de tout Paris.

«C’est très inquiétant et il fallait faire quelque chose avec les clubs, la police, la ligue, la Fédération française, qui que ce soit, pour protéger les joueurs et leurs familles.

«Ces voleurs frappent lorsque les joueurs jouent à des matchs, et comme les familles ne sont pas autorisées dans les stades, cela signifie qu’elles sont toutes à la maison lorsque les vols se produisent.»

Selon des rapports en France, des montres et des bijoux d’une valeur estimée à plus de 500 000 € ont été volés dans un coffre-fort du domicile de Di Maria.

Le père de Marquinhos aurait reçu plusieurs coups, notamment au visage, à la poitrine et aux côtes, lors de l’attaque du domicile des parents du défenseur.

Getty Images Angel Di Maria était un flop en Premier League avec Manchester United

Di Maria a vécu une expérience similaire en jouant pour Manchester United en janvier 2015, lorsque lui et sa famille ont été victimes d’une tentative de raid par des cambrioleurs.

Peu de temps après cette attaque, Di Maria a vendu son manoir de 4 millions de livres sterling et a emménagé dans une résidence permanente dans un hôtel, sa femme ayant trop peur de rentrer chez elle à Prestbury, Cheshire.

L’international argentin a quitté United l’été suivant, signant pour le PSG un accord d’une valeur de 44 millions de livres sterling.

Di Maria et Marquinhos rejoignent une liste croissante de joueurs du PSG qui ont été ciblés par des voleurs, avec le coup à domicile de l’attaquant Mauro Icardi le mois dernier.

Cela vient également après une série de crimes similaires en Angleterre, avec le manager d’Everton Carlo Ancelotti et le gardien de but Robin Olsen la dernière victime de vols en Premier League, la famille du gardien de but étant tenue au couteau.

Les clubs de haut vol ont alors été avertis que ces terribles épreuves montrent que la sécurité des joueurs doit être prise plus au sérieux.

«Ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne soit tué», a déclaré Alex Bomberg, directeur général d’Intelligent Protection International Limited, basé au Royaume-Uni et en France.

«Que ce soit un joueur, un enfant, un partenaire, un membre de la famille ou un membre du personnel. Je ne sais pas pourquoi les clubs prennent des risques avec les joueurs et leur sécurité. »