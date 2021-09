Le Paris Saint-Germain “pas inquiet” de l’échec de Lionel Messi à marquer car il a fallu du temps à Cristiano Ronaldo pour se lancer à la Juventus

in

Le Paris Saint-Germain n’est pas préoccupé par le manque de buts de Lionel Messi au début de son séjour en France, a déclaré talkSPORT.

Messi a rejoint les géants de la Ligue 1 cet été après son départ de Barcelone après 21 ans car ils ne pouvaient pas se permettre le salaire qu’ils lui offraient.

.

Messi n’a pas encore touché le sol au PSG

Le joueur de 33 ans prend un certain temps pour s’adapter à son nouvel environnement et à ses nouveaux coéquipiers.

Il a disputé trois matches avec le PSG, mais n’a pas encore marqué.

Cela ressemble peut-être au moment où Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus en provenance du Real Madrid, lui prenant cinq matchs avant d’obtenir son premier but.

L’expert du football européen Julien Laurens a déclaré à talkSPORT: “En France, et à Paris en particulier, il n’y a eu aucun souci en quelque sorte. Oui, il n’a pas marqué depuis deux matchs et un peu le troisième.

.

Ronaldo a mis du temps à s’installer à la Juventus

«Il a frappé la barre deux fois et a quand même fait des choses avec le ballon.

« En dehors de cela, même ici en Angleterre, les gens disent ‘Messi n’a pas marqué depuis trois matchs, que se passe-t-il ?’

« N’oublions pas qu’il a fallu cinq matchs à Ronaldo pour marquer son premier but pour la Juventus lorsqu’il a déménagé.

“C’est plus similaire que lorsque Ronaldo est passé de la Juventus à Manchester United. Quand il a déménagé à Man United, il a immédiatement touché le sol en courant.

« Messi a un profil différent et un style de jeu différent. Bien sûr, il aura besoin d’un peu de temps pour s’adapter à Neymar et Mbappe avec et sans ballon.”

.

Messi s’est blessé au genou la semaine dernière, mais devrait être en forme pour affronter City

Le PSG affronte Man City en Ligue des champions ce soir, avec des commentaires en direct sur talkSPORT.

City est dirigé par l’ancien patron de Messi, Pep Guardiola, et il a hanté l’Espagnol à plusieurs reprises après son passage à Barcelone.

Laurens a ajouté: “Cela a pris un peu de temps, mais il est toujours un tel magicien et génie que vous ne pouvez pas lui faire oublier que ce soir, il fera quelque chose de spécial et marquera contre Man City.

« Il se débrouille généralement bien contre l’équipe de Pep Guardiola. Il a six buts en quatre matchs contre son ancien manager.

“Espérons pour les fans du PSG que ce sera ce soir.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.