Le Paris Saint-Germain prépare une offre de 50 millions de livres sterling pour la star de Chelsea alors que Tuchel bluffe

Le Paris Saint-Germain a fait du milieu de terrain de Chelsea en prêt de Crystal Palace, Conor Gallagher, une cible de transfert ferme, selon un rapport.

Le joueur de 21 ans s’est avéré être l’une des signatures de la saison depuis son déménagement à Londres cet été. Alors qu’il aurait lutté pour le temps de jeu à Chelsea, il a prospéré à Palace.

En fait, il a marqué six buts et aidé trois autres lors de ses 17 matches de Premier League jusqu’à présent.

En tant que tel, l’attention commence à se tourner vers son avenir lorsqu’il retourne à Stamford Bridge. TEAMtalk a révélé en septembre comment Gallagher est en tête de la file d’attente pour être intégré à l’équipe première de Chelsea.

Le patron des Blues, Thomas Tuchel, a insisté sur le fait que le club se sentait « convaincu » de ses capacités et de son avenir au club.

Pendant ce temps, Gallagher aurait des doutes sur le temps de jeu il obtiendrait la saison prochaine.

En tout cas, The Sun affirme désormais que le PSG a fait du milieu de terrain une cible de transfert immédiate. Le patron Mauricio Pochettino est un fan de Gallagher et veut un coup de 50 millions de livres sterling pour lui.

De plus, contrairement aux commentaires de Tuchel, le PSG pense que Chelsea serait prêt à le vendre.

Les géants français envisagent même un raid potentiel en janvier, mais cela semble compliqué en l’état. Chelsea ne peut pas rappeler Gallagher car il a dépassé le seuil convenu pour les matchs joués pour Palace.

Chelsea pourra peut-être encore encaisser ce mois-ci sur la base des autres conditions de l’accord de prêt, mais The Sun affirme qu’un accord d’été semble plus simple.

En tant que tel, le PSG attendra son heure et sera heureux d’attendre la fin de la saison pour passer à l’action.

Tuchel a révélé en décembre que Gallagher n’était pas trop loin de la première équipe de Chelsea alors que lui et son équipe analysaient l’équipe cet été.

Tuchel salue la montée de Gallagher

« Nous aimons Conor, nous sommes convaincus de lui », a déclaré le manager.

«Nous avons pris la décision pour Conor parce que lorsque nous avons examiné le milieu de terrain – Mateo Kovacic, Jorginho, N’Golo Kante – il était considéré comme le numéro quatre du groupe.

« Conor le savait depuis le début. Une opportunité s’est présentée où il pouvait clairement voir plus de minutes et plus de responsabilités.

À la suite de son ascension en Premier League, Gallagher a fait ses débuts seniors en Angleterre en novembre contre Saint-Marin.

