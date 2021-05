Le Paris Saint-Germain s’est entretenu avec le Stade Rennais de la rumeur de la cible du Bayern Munich, Eduardo Camavinga

Selon un rapport de L’Equipe (tel que capturé par Get French Football News), le Paris Saint-Germain est en pourparlers avec le milieu de terrain du Stade Rennais – et cible de transfert du Bayern Munich – Eduardo Camavinga:

L’Équipe rapporte que le directeur sportif du PSG, Leonardo, a profité de l’occasion de l’affrontement de Ligue 1 avec Rennes dimanche soir pour s’entretenir avec le conseil d’administration de l’opposition sur la possibilité de recruter le milieu de terrain international français de 18 ans Eduardo Camavinga cet été. Sous contrat avec la SRFC jusqu’en juin 2022 et après avoir récemment signé avec l’agence Stellar Sports, Camavinga, selon le média, a rejeté une offre de prolongation de contrat et est actuellement d’avis de passer du côté breton le plus rapidement possible. Rennes avait fixé un prix de 80 millions d’euros l’été dernier, mais avec seulement 12 mois restants sur le contrat actuel du talent, des frais de 30 millions d’euros plus les bonus semblent plus réalistes, compte tenu du contexte économique difficile actuel.

Dans le rapport, l’intérêt du Bayern Munich pour Camavinga est réitéré, mais les Bavarois ne sont pas prêts à soumettre une offre supérieure à 25 millions d’euros – ce qui semble juste un peu trop bas pour conclure un accord à ce stade. Le Real Madrid surveillerait également Camavinga.

L’agent de Camavinga, Jonathan Barnett, a parlé à SNTV (tel que capturé par @iMiaSanMia) de l’intérêt récent pour son client.

«Croyez-moi, nous avons beaucoup d’offres pour cette année, beaucoup d’offres et de bonnes. Je veux dire les meilleurs clubs. Nous ne voulons pas nous précipiter. Il y a le bon moment pour passer à autre chose et jouer à des jeux est la chose la plus importante à son âge », a déclaré Barnett. «Jouer dans un bon club est agréable et apprend pour lui. C’est peut-être cette année qu’il veut avoir une autre année. Il doit parler à sa famille, à son père. Nous allons tous nous asseoir et décider. Nous parlerons également à Rennes et déciderons. Il n’y a pas de précipitation pour lui.