Le Paris Saint-Germain s’intéresse au milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie

Selon ESPN Transfer Talk, le Paris Saint-Germain commence à s’intéresser à Franck Kessie de l’AC Milan. ESPN mentionne que Tottenham Hotspur a également un intérêt, bien que le PSG avance déjà avec des propositions de contrat.

Kessie est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Milan. Il est essentiel à tout ce que fait le club. Cela étant dit, les négociations contractuelles en cours n’ont pas été fructueuses. Le contrat de Kessie expire dans moins d’un an. Le PSG espère faire un autre transfert sans miracle, reflétant la manière exacte dont il a braconné Gianluigi Donnarumma de Milan. Les rapports indiquent que le PSG propose à Kessie un contrat de 9 millions d’euros par saison, soit 2,2 millions d’euros de plus que la dernière proposition de Milan.

C’est un fait connu que Kessie aime faire partie de Milan, mais l’argent parle toujours. ESPN rapporte qu’il est possible que Kessie et son agent utilisent le PSG comme levier, mais cela reste à voir.

Le joueur et l’ajustement

Kessie est tout ce qu’une équipe veut chez un milieu de terrain et plus encore. Deux de ses meilleurs traits sont son physique et son endurance. Kessie s’accroche aux meilleurs milieux de terrain d’Europe et les surpasse souvent. Il dépossède les autres avec facilité mais il est presque impossible de se déposséder. Sa capacité à jouer les 90 minutes est également impeccable.

Au-delà de cela, Kessie est une star du box-to-box. Il revient toujours pour aider à la défense. Lorsqu’il charge avec le ballon, il avance comme un tank, et à partir de là, il a le sens aigu de trouver des coéquipiers ouverts et de jouer des ballons parfaits. Il a également marqué 11 buts en Serie A l’année dernière, bien que des tirs au but. Cela étant dit, c’est un maître sur le terrain et cela montre à quel point son équipe et son manager ont confiance en lui.

Le PSG, avec toute la puissance qu’il a accumulée, peut toujours chercher des améliorations dans son milieu de terrain. Il est probable que les joueurs qui recevront le plus de minutes cette saison dans ce groupe de position soient Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Ander Herrera. La majorité de ces joueurs sont dans les dernières étapes de leur carrière, tandis que Kessie n’a que 24 ans. Kessie deviendrait un démarreur immédiat, très probablement aux côtés de Verratti et Wijnaldum, tout en dirigeant le milieu de terrain grâce à la force, la précision et l’intelligence.

L’Ivoirien est sur le point de se faire un nom cette saison avec le retour de Milan en Ligue des champions. Des prétendants se dessinent à gauche et à droite pour sa signature.

