Le Paris Saint-Germain tente de conclure l’accord avec Lionel Messi ce week-end

Selon Mohamed Bouhafsi, le Paris Saint-Germain tente de conclure un accord pour Lionel Messi au cours du week-end à venir. Bouhafsi a également déclaré que Messi avait choisi le PSG et que son père devait rencontrer le club.

La nouvelle n’est pas surprenante si l’on considère le soutien financier des Français. La seule surprise est peut-être la rapidité des progrès réalisés dans l’accord. La sortie de Messi n’a pas été confirmée longtemps par Barcelone, ni l’intérêt du PSG. Un jour plus tard, cependant, et il semble de plus en plus probable que nous verrons l’Argentin en Ligue 1 cette saison.

Le PSG tente de conclure l’accord avec Lionel Messi ce week-end

Méga équipe

Si le PSG parvient à conclure un accord pour Lionel Messi, ce qui semble probable, ils auront trois premiers Neymar, Messi et Kylian Mbappe. Pour faire simple, le trio sera imparable. Les Français apparaîtront comme les favoris légitimes pour chaque trophée pour lequel ils concourent.

Messi et Neymar, avec Luis Suarez dans le trio MSN, ont remporté honneur après honneur et ont marqué but après but. En fait, beaucoup pensent qu’ils sont le plus grand trio de l’histoire du football. Mais le PSG pourrait être sur le point de faire mieux.

Neymar et Messi, rejoints par le plus jeune Mbappe, peuvent battre des records même le MSN susmentionné n’a pas réussi à battre; ils peuvent amener le PSG à son tout premier trophée de la Ligue des champions. Les possibilités sont infinies.

Le mercato du PSG, avant même les liens avec Messi, est incroyable. Ils ont obtenu Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos pour un montant combiné de 0 £ en ce qui concerne les frais de transfert.

Et, maintenant, ils semblent prêts à dépasser leur frénésie de dépenses d’agent libre en sécurisant Lionel Messi. Il restera comme le plus grand été de transferts de l’histoire du jeu. C’est le truc de Football Manager, pas la vraie vie. Pourtant, le PSG est là, en train de construire son côté rêve.

