Le Paris Saint-Germain veut s’en prendre à Paul Pogba

01/09/2021 à 18:13 CEST

Paula B. Navarro

Des rumeurs sur le départ possible de Paul Pogba de Manchester United ont disparu dès la fin du marché d’été, pour enfin le Français continuera à commander Ole Gunnar Solskjær. Mais cela ne veut pas dire que le PSG a perdu l’intérêt pour lui, Il prévoit de le signer gratuitement dans les prochains mois.

Une situation similaire à celle de Kylian Mbappé a rencontré Pogba tout au long du marché estival, comme le joueur voulait quitter Manchester United un an avant la fin de son contrat et le Paris Saint-Germain en première position en tant que candidat possible de signer le joueur français, mais finalement il n’a pas pu sortir des diables rouges et attendre de voir s’il peut l’obtenir sur le prochain marché.

Bien que le Qatar ne se soit pas encore prononcé sur cette affaire, le “Parisien” assure ce mercredi dans ses colonnes que le adresse du Paris Saint-Germain va essayer de faire tout son possible attirer à Paul Pogba à son équipe mais libre, c’est-à-dire à la fin de son contrat avec Manchester United.

Bien que le club parisien ait réalisé plusieurs succès lors de ce marché avec Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et la grande surprise, Lionel Messi, au PSG ils ne semblent pas assez et maintenant, il a l’intention d’avoir une autre grande star pour rejoindre son équipe en 2022.