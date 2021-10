Le Park MGM de Las Vegas ouvre un théâtre modernisé avec Dolby Atmos

L’ancien Park Theatre est désormais équipé de Dolby Atmos pour des performances musicales en direct.

Dolby Laboratories s’est associé à MGM Resorts International pour moderniser le théâtre de 5 200 places pour la musique en direct. Les deux sociétés ont intégré un système audio de lecture Dolby Atmos conçu spécifiquement pour l’espace par les ingénieurs de Dolby. L’espace sera principalement utilisé pour des concerts en direct, bien qu’il puisse prendre en charge des comédies musicales, des événements eSports et d’autres événements en direct Dolby Atmos.

« Alors que nous continuons à accroître notre présence dans la musique, Dolby Live offrira aux consommateurs plus de moyens de profiter d’une expérience Dolby Atmos tout en approfondissant et en élargissant nos engagements avec la communauté des artistes », a déclaré Kevin Yeaman, président et chef de la direction de Dolby.

Dolby intensifie sa publicité pour Dolby Atmos avec des campagnes de superstars mettant en vedette Olivia Rodrigo, Lizzo, Justin Bieber, The Weeknd et J Balvin.

Dolby va dans les coulisses avec chaque artiste pour souligner comment l’expérience d’écoute améliorée augmente le plaisir de la musique. The Weeknd parle de la capacité unique de sa musique à transporter le public vers une autre chanson, en particulier avec « Take My Breath ». La première campagne Dolby Atmos a fait ses débuts en novembre 2019 aux American Music Awards avec une vidéo de deux minutes de Lizzo.

« Les artistes se rallient à Dolby Atmos car il rassemble le lien le plus fort possible entre leurs histoires et leurs fans », a déclaré Todd Pendleton, vice-président senior et directeur marketing de Dolby. « Ensemble, nous nous lançons dans un voyage pour changer l’avenir de la musique. »

Dans les cinémas, Dolby Atmos peut étendre l’utilisation des haut-parleurs et le déploiement du son surround. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les salles de concert. C’est parce que Dolby Atmos est capable de traiter jusqu’à 128 canaux de son, qui peuvent être acheminés vers 64 haut-parleurs individuels. Cela donne aux ingénieurs du son plus de points pour un son enveloppant la pièce. Dolby Atmos à la maison est une version légèrement réduite de cette configuration de base.