Le Parlement a adopté le projet de loi 2021 sur les aides à la navigation maritime pour abroger et remplacer la loi sur les phares de 1927 ; voir les avantages

La nouvelle loi permettra un fonctionnement efficace et harmonisé des aides à la navigation maritime ainsi que des services de trafic maritime le long du littoral indien.

Le projet de loi 2021 sur les aides à la navigation maritime a été adopté par le Parlement, qui vise à remplacer la loi sur les phares de 1927, vieille de plus de 90 ans. Le projet de loi a été présenté à Rajya Sabha par le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables, Sarbananda Sonowal, le 19 juillet. 2021 et il a été adopté hier (27 juillet 2021). Selon le ministère, le projet de loi sera désormais soumis au président pour avis conforme. Cette initiative fait partie de l’approche proactive du ministère des ports, de la navigation et des voies navigables de l’Union en abrogeant les lois coloniales et en les remplaçant par des législations répondant aux exigences modernes et contemporaines de l’industrie maritime, a déclaré Sonowal.

Le ministre de l’Union a également déclaré que le projet de loi sur les aides à la navigation maritime 2021 vise à adopter les technologies de pointe de la navigation maritime qui n’étaient pas couvertes par les dispositions statutaires de l’ancienne loi sur les phares. La nouvelle loi permettra un fonctionnement efficace et harmonisé des aides à la navigation maritime ainsi que des services de trafic maritime le long du littoral indien. Selon le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, les avantages comprennent :

1) Un meilleur cadre juridique pour les questions liées aux services de trafic maritime ainsi qu’aux aides à la navigation et couvre également les développements futurs de la navigation maritime

2) Gestion des services de trafic maritime pour améliorer l’efficacité et la sécurité de la navigation ainsi que pour protéger l’environnement

3) Développement des compétences par la formation et la certification des opérateurs « Aides à la navigation » ainsi que « Services de trafic maritime » à égalité avec les normes mondiales

4) L’audit ainsi que l’accréditation des instituts afin de répondre aux besoins de formation et de certification au pair avec les normes internationales

5) Pour une navigation sûre et efficace, le marquage de “l’épave” dans les eaux générales pour identifier les navires coulés ou échoués

6) Développement de phares à des fins éducatives, culturelles et touristiques, qui donneraient un coup de fouet à l’industrie touristique des régions côtières et contribueraient à leur économie

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.