Le Parlement a été ajourné sine die un jour avant l’heure prévue, la session d’hiver se termine

Mercredi, les deux chambres du Parlement ont été ajournées sine die un jour avant son calendrier initial, marquant la fin de la session d’hiver du Parlement.

Le Lok Sabha a tenu 18 séances et a assisté à l’adoption de lois clés telles que le projet de loi sur l’abrogation des lois agricoles et le projet de loi sur les lois électorales (amendement). La session a perdu 18 heures et 48 minutes à cause des perturbations causées par des membres de l’opposition sur une série de questions telles que la hausse des prix et la violence à Lakhimpur Kheri.

