Le Parlement adopte le projet de loi 2021 sur les bateaux de navigation intérieure ! Découvrez les avantages de la nouvelle loi

Le projet de loi vise également à concrétiser la vision du gouvernement Modi de rendre le cadre législatif plus convivial et de promouvoir la facilité de faire des affaires.

Le projet de loi sur les navires intérieurs 2021 a été récemment adopté par le Parlement, qui vise à remplacer la loi de 1917 sur les navires intérieurs vieille de plus de 100 ans et à inaugurer une nouvelle ère dans le secteur du transport fluvial. Le projet de loi vise également à concrétiser la vision du gouvernement Modi de rendre le cadre législatif plus convivial et de promouvoir la facilité de faire des affaires. Le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables, Sarbananda Sonowal, a récemment présenté le projet de loi à Rajya Sabha. Le projet de loi sur les navires intérieurs 2021 sera maintenant envoyé au président pour approbation. Selon le ministère, cela permettra une réglementation harmonisée et efficace des bateaux de navigation intérieure ainsi que leur navigation fluide et sûre. Découvrez quelques-uns des principaux avantages de la nouvelle loi :

Applicabilité uniforme des directives ou du transport et du commerce sûrs, transparents et économiques en utilisant les voies navigables intérieures. les normes d’identification ainsi que la catégorisation des navires qui appartiennent à une catégorie spéciale, etc. par le Centre. En outre, la mise en œuvre des dispositions conformément aux normes prescrites par les États. Préserver les statuts des autorités mis en place par les gouvernements respectifs des États et ainsi assurer l’administration efficace des dispositions de la législation proposée Offre un système de portail électronique ou de base de données centrale pour l’enregistrement ou la base de données des équipages, s’imprégnant ainsi de l’esprit de Digital India, stipulant des normes plus élevées afin d’assurer la sécurité de la navigation, la protection de la vie et de la cargaison, prévoyant des pratiques commerciales plus saines, la prévention de la pollution de l’environnement, la transparence et la responsabilité du mécanisme administratif, la constitution du fonds de bien-être, la formation ainsi que le développement d’une main-d’œuvre qualifiée et efficaceCouvre les développements futurs ainsi que les progrès technologiques dans la construction et l’utilisation des naviresDispositions introduites concernant l’épave et la récupération. Le gouvernement de l’État nommera le receveur de l’épave. Des dispositions ont été introduites concernant les principes de responsabilité ainsi que la limitation de responsabilité. Le concept d’assurance a été improvisé et élargi pour assurer la sécurité des échanges ainsi que des pratiques commerciales. Les dispositions relatives aux victimes et aux enquêtes ont été improvisées. Facilité de conformité pour le fournisseur de services ainsi que pour les utilisateurs de services. secteur non réglementé des navires

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.