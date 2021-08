Le Parlement adopte le projet de loi (amendement) sur la Constitution (tribus répertoriés), 2021 après une brève discussion

Le projet de loi restaure également le pouvoir des États d’identifier les classes arriérées. (PTI)

Le Lok Sabha a adopté aujourd’hui le projet de loi 2021 sur l’ordonnance (modification) de la Constitution (annexe des tribus) après une brève discussion alors que certains membres de l’opposition continuaient de protester à la Chambre. Le projet de loi a été adopté par la Rajya Sabha le 5 août avec un vote vocal au milieu du vacarme. Le projet de loi vise à modifier la liste constitutionnelle des tribus répertoriées comme recommandé par l’Arunachal Pradesh. Le projet de loi a été présenté pour retirer la tribu Abor de la liste des ST de l’État.

Le projet de loi vise également à inclure Idu (Mishmi), Mishmi-Kaman (Miju Mishmi), Memba, Sartang et Sajolang (Miji), Taraon (Digaru Mishmi) et Monpa dans la liste de la constitution au lieu de « Mishmi, Idu, Taroan » et ‘Momba’ respectivement. Au lieu de toutes les tribus Naga, les tribus Nocte, Tangsa, Tutsa et Wancho ont été incluses dans la liste sous le numéro de série 10. Le projet de loi vise également à remplacer Tai Khamti au lieu de Khampti au numéro de série 6 de la liste.

Le projet de loi a modifié la partie XVIII de l’annexe de l’ordonnance constitutionnelle (tribus répertoriées), 1950, qui est liée à l’État d’Arunachal Pradesh. Le projet de loi restaure également le pouvoir des États d’identifier les classes arriérées.

Lors d’un discours au Rajya Sabha la semaine dernière, le ministre de l’Union, Arjun Munda, avait informé que les noms synonymes de 18 communautés figuraient dans la liste illustrative des tribus répertoriées en ce qui concerne l’Arunachal Pradesh.

Plus tôt au cours de la session, la Chambre a rendu hommage à ceux qui avaient participé au mouvement Quit India. Le pays célèbre le 79e anniversaire du mouvement Quit India lancé en 1942 sous la direction du Mahatma Gandhi.

La Chambre basse a également adopté aujourd’hui le projet de loi 2021 sur les sociétés à responsabilité limitée (amendement) et le projet de loi 2021 sur la Société d’assurance et de garantie de crédit (amendement). Les projets de loi ont déjà été adoptés par la Chambre haute.

