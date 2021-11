Le Parlement adopte le projet de loi pour abroger trois lois agricoles sans débat

Alors que l’opposition a demandé un débat sur la question, les présidents des chambres ne l’ont pas permis.

Le Parlement a adopté lundi le Farm Laws Repeal Bill 2021, pour annuler les trois lois litigieuses régissant la commercialisation de l’agriculture, qui ont déclenché des manifestations d’un an aux frontières de Delhi par des milliers d’agriculteurs. Le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé le 19 novembre la décision d’abroger les lois réformistes ; la semaine dernière, le cabinet de l’Union a approuvé la décision.

L’abrogation de ces trois lois a été l’une des principales demandes d’environ 40 syndicats d’agriculteurs qui protestaient contre ces réformes, tandis que leurs autres principales demandes incluent un prix de soutien minimum pour leurs cultures en tant que droit légal. Une autre demande de suppression de la disposition de la loi pertinente imposant des sanctions aux agriculteurs pour le brûlage du chaume a également été acceptée récemment.

Dès que Rajya Sabha s’est réuni dans l’après-midi, le ministre de l’Agriculture de l’Union Narendra Singh Tomar a présenté le projet de loi sur l’abrogation des lois agricoles. Plus tôt dans la journée, Lok Sabha a également adopté le projet de loi. Alors que l’opposition a demandé un débat sur la question, les présidents des chambres ne l’ont pas permis.

Avant que la motion ne soit adoptée pour l’adoption du projet de loi, le vice-président de la chambre haute Harivansh a autorisé le chef de l’opposition Mallikarjun Kharge à parler pendant deux minutes. Kharge était d’avis que le gouvernement a repris les trois lois agricoles en vue des prochaines élections dans cinq États après avoir examiné les résultats des récents scrutins. Il a également évoqué la mort de plus de 700 agriculteurs en plus d’un an lors de l’agitation contre ces lois.

Tomar a proposé la motion et a déclaré lors de la proposition d’adoption du projet de loi que les trois lois avaient été présentées au profit des agriculteurs. Il a regretté que le gouvernement n’ait pas pu convaincre les agriculteurs agités des avantages des lois. Il a également attaqué le Congrès pour avoir adopté des « doubles standards » sur les lois, alors que son propre manifeste électoral parlait de la nécessité de réformes dans le secteur agricole.

Le gouvernement Modi a longtemps résisté à la demande de retrait des trois lois réformistes. Il a fait valoir que les lois libéreraient les agriculteurs des griffes des chantiers du marché APMC notifiés, du fardeau des prélèvements et des intermédiaires du marché exploiteurs, en plus de leur donner la liberté de vendre leurs produits n’importe où dans le pays et d’obtenir des prix plus rémunérateurs.

En accord avec le gouvernement, plusieurs économistes et experts agricoles ont également déclaré que les lois attireraient les investissements indispensables dans les infrastructures de stockage et de commercialisation des produits agricoles, en plus d’encourager la création de valeur ajoutée.

