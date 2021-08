Le Parlement approuve le projet de loi pour mettre fin à l’impôt rétrospectif

Bien sûr, les montants perçus au titre des réclamations fiscales rétrospectives – environ 8 100 crores – seront désormais remboursés sans intérêts.

La Rajya Sabha a approuvé lundi le projet de loi sur la fiscalité (amendement) 2021, qui vise à modifier la loi sur l’impôt sur le revenu afin de retirer effectivement les demandes fiscales formulées par l’Inde à 17 sociétés, dont Vodafone et Cairn Energy, sur les plus-values ​​réalisées avant 28 mai 2012. Ces demandes ont été formulées en partant du principe que les valeurs de la transaction étaient affectées par des actifs indiens sous-jacents substantiels.

Vendredi dernier, la Lok Sabha avait donné son feu vert au projet de loi.

En réponse au débat à la Chambre haute, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré : «[The Bill] met un terme à ce fantôme que nous portons depuis 2012 … Je sollicite le soutien de la Chambre pour que l’Inde ait l’air d’une terre fiscale très claire, transparente et équitable. Par conséquent, toute cette histoire de projet de loi d’amendement rétrospectif, qui a été présenté, depuis lors, nous en supportions la négativité dans le monde entier. »

Vendredi, s’exprimant au Lok Sabha, le ministre avait déclaré que la législation de 2012, qui est pratiquement invalidée avec l’amendement clarifiant, était à la fois « mauvaise en droit » et « mauvaise pour l’investisseur ».

Bien que cette décision ait été saluée par les contribuables et les experts fiscaux comme audacieuse et pragmatique, il n’en reste pas moins que le gouvernement de la NDA a jusqu’à présent été vu poursuivant ces affaires fiscales de manière agressive. Il a même levé 7 900 crores de Cairn en saisissant et en vendant la participation de la société énergétique britannique dans son ancienne unité indienne, en confisquant les dividendes et en retenant les remboursements. Cela reflétait apparemment une ambivalence sinon un renversement de la politique articulée par le gouvernement. Bien sûr, les montants perçus au titre des réclamations fiscales rétrospectives – environ 8 100 crores – seront désormais remboursés sans intérêt.

Vodafone et Cairn ont obtenu des ordonnances d’arbitrage en leur faveur en septembre et décembre 2020, respectivement. Sitharaman a déclaré qu’une fois les deux poursuites réglées, le gouvernement avait entamé des consultations avec diverses parties prenantes, y compris le ministère de la Justice.

Le secrétaire aux Finances, TV Somanathan, a déclaré jeudi : « Nous sommes cohérents avec la position précédente – nous avons le droit souverain d’imposer et nous préservons ce droit. Pourtant, nous n’acceptons pas que le droit souverain du Parlement soit arbitré par des tribunaux étrangers. Mais nous n’appliquerons pas de demandes fiscales basées sur un changement rétrospectif et le montant collecté serait remboursé sans intérêt. »

Dans le cas de Cairn Energy, la Cour permanente de justice de La Haye avait demandé au gouvernement indien de restituer la valeur des actions qu’il avait saisies et vendues, le remboursement d’impôt retenu et le dividende confisqué pour faire appliquer la demande fiscale rétroactive.

Le gouvernement refusant d’honorer le prix, la société a saisi la justice américaine pour saisir les actifs d’Air India. Il a également obtenu une ordonnance d’un tribunal français pour geler 20 propriétés indiennes à Paris afin de récupérer plus de 1,2 milliard de dollars d’intérêts et de pénalités.

Selon le projet de loi adopté par les deux Chambres, les dispositions rétrospectives ne doivent pas être retirées techniquement, mais leur application serait restreinte sous réserve d’avenants comme le retrait du litige, y compris ceux sous arbitrage et traités bilatéraux d’investissement par les contribuables concernés. En outre, il est légalement sanctionné qu’aucune demande fiscale ne sera levée à l’avenir sur la base de l’amendement rétrospectif de 2012 pour tout transfert indirect d’actifs indiens. Bien entendu, l’impôt sur les plus-values ​​sur les transferts indirects continuera de s’appliquer pour toutes les transactions après la modification de 2012.