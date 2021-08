Le parlement britannique sera rappelé pour discuter de Kaboul .

Boris Johnson devrait demander un rappel du Parlement cette semaine (Photo : ./PA)

Boris Johnson devrait demander un rappel du Parlement cette semaine pour discuter de l’aggravation de la crise en Afghanistan, a déclaré une source de Downing Street.

Le Premier ministre fait face à des appels à une intervention de dernière minute pour empêcher l’effondrement complet du pays alors que des combattants talibans seraient entrés dans la périphérie de Kaboul.

Les principaux éléments de la force britannique envoyés pour évacuer les ressortissants britanniques restants se trouvaient dans la capitale, craignant que cela ne se produise en quelques jours, voire quelques heures.

Signe de la rapidité de l’effondrement, des dispositions auraient été prises pour faire sortir l’ambassadeur britannique Sir Laurie Bristow du pays.

Il y avait une profonde colère au Royaume-Uni parmi de nombreux députés à la manière – 20 ans après l’entrée des premières forces internationales en Afghanistan – le pays était abandonné à son sort.

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, Tom Tugendhat, a déclaré qu’il s’agissait de “la plus grande catastrophe de politique étrangère” depuis Suez, tandis que le président de la commission de la défense, Tobias Ellwood, a déclaré que c’était une humiliation pour l’Occident.

Malgré la décision de l’administration Biden de retirer les troupes américaines restantes qui a déclenché l’effondrement, M. Ellwood a déclaré qu’il n’était pas encore trop tard pour renverser la situation.

Des combattants talibans sont assis au-dessus d’un véhicule dans une rue de la province de Laghman (Photo: . via .)

Il a appelé à l’envoi du groupe d’attaque des porte-avions de la Royal Navy dans la région et a exhorté le Premier ministre à convoquer une conférence d’urgence des « nations partageant les mêmes idées » pour voir ce qui pourrait être fait.

Il a déclaré à Times Radio: «Je supplie le Premier ministre de réfléchir à nouveau. Nous avons une fenêtre d’opportunité de plus en plus réduite pour reconnaître où va ce pays en tant qu’État défaillant.

« Nous pouvons inverser la tendance, mais cela nécessite une volonté politique et du courage. C’est le moment pour nous d’avancer.

“Nous pourrions empêcher cela, sinon l’histoire nous jugera très, très durement pour ne pas intervenir alors que nous pourrions le faire et permettre à l’État de faire faillite.”

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que la situation en Afghanistan était “profondément choquante” et a appelé le gouvernement à rappeler le Parlement.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

