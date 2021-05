Le Parlement européen demande une législation pour lutter contre le piratage des événements sportifs

19/05/2021 à 10:28 CEST

Le Parlement européen a appelé mercredi à une nouvelle législation pour mettre fin à la diffusion illégale d’événements sportifs sur Internet. La demande consiste à paralyser dans un délai maximum de 30 minutes à compter de la notification qu’une retransmission illégale est en cours.

Dans une résolution approuvée par 479 voix pour, 171 contre et 40 abstentions, les députés demandent instamment à la Commission européenne de proposer une nouvelle règle pour instaurer une protection juridique sur la diffusion de ces événements, car, assurent-ils, leur piraterie “Cela nuit à l’écosystème sportif et aux utilisateurs finaux”.

Les utilisateurs “ils pourraient être exposés à différentes formes de préjudice”comme le vol d’identité ou les programmes malveillants. Et les organisateurs d’événements “investissent des ressources financières, techniques et humaines considérables pour lutter contre le piratage en ligne et collaborer avec les fournisseurs de services”, indique la résolution.

En raison de la nature de ces émissions, leur valeur est limitée à la durée de l’événement sportif, c’est pourquoi le Parlement demande que le retrait du contenu soit “développer le plus rapidement possible” et en tout état de cause dans un délai maximum de trente minutes à compter de la réception de la notification par les titulaires de droits ou d’un “dénonciateur de confiance certifié “.

Du Parlement, ils demandent “le retrait en temps réel doit être l’objectif à poursuivre en cas de diffusion illégale d’événements sportifs en direct, Tant qu’il n’y a pas de doute sur la propriété du droit en question ou sur le fait que la retransmission de l’événement sportif en question n’a pas été autorisée », soulignent les députés.

Il doit être créé, soulignent-ils, “un mécanisme impliquant des lanceurs d’alerte certifiés fiables qui permet de retirer immédiatement l’émission illégale d’un événement sportif en direct notifié par un lanceur d’alerte certifié fiable ou désactivant l’accès à ladite émission, sans préjudice de la mise en place d’un mécanisme de réclamation et d’appel “.

Le Parlement européen demande également utiliser la future loi sur les services numériques et les «autres propositions législatives possibles» pour aborder la nature spécifique des émissions sportives. Bien que la Commission européenne soutienne que la loi sur les services numériques, dont la proposition est actuellement examinée par le Parlement et le Conseil, n’est pas le bon outil pour se concentrer sur des secteurs spécifiques, elle peut servir de “base” à une proposition spécifique concernant les sports illégaux diffusions.