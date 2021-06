Le Parlement européen donne son feu vert au certificat COVID numérique de l’UE ⋆ .

par Jeanne Smits, LifeSite News :

BRUXELLES, Belgique, 9 juin 2021 (LifeSiteNews) — La session plénière du Parlement européen a donné son feu vert définitif au certificat numérique COVID de l’UE qui attend désormais l’approbation du Conseil de l’Union européenne avant d’entrer en vigueur le 1er juillet pour un période de douze mois.

Le vote a été salué avec enthousiasme par la Commission européenne, qui a tweeté : « Nous nous félicitons de la [European Parliament] votez sur l’adoption du certificat COVID numérique de l’UE ! Il s’agit d’une étape clé vers sa mise en œuvre d’ici le 1er juillet, pour aider à relancer la libre circulation dans l’UE de la manière la plus sûre possible. Cela donnera également aux citoyens la clarté nécessaire pour planifier leurs déplacements.

Habillé comme un passeport pour la liberté, le nouveau certificat COVID aura des versions nationales dans tous les États membres et devra être accepté comme valide dans les autres membres de l’UE. Avec le nouveau document numérique, toutes les restrictions de voyage liées à COVID-19, telles que les interdictions d’entrée, les obligations de quarantaine et les tests, deviendront illégales pour ceux qui utilisent le pass.

Un communiqué de presse du Parlement européen a déclaré :

Au cours des négociations interinstitutionnelles, les députés ont obtenu un accord selon lequel les États de l’UE ne pourront pas imposer de restrictions de voyage supplémentaires aux titulaires de certificats – telles que la quarantaine, l’auto-isolement ou les tests – “à moins qu’elles ne soient nécessaires et proportionnées pour protéger la santé publique”. Les preuves scientifiques, «y compris les données épidémiologiques publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)» devront être prises en compte. Les mesures devraient être notifiées si possible 48 heures à l’avance aux autres États membres et à la Commission, et le public devrait recevoir un préavis de 24 heures.

En outre, les États membres peuvent imposer des limitations supplémentaires si des circonstances exceptionnelles surviennent, telles que l’apparition locale d’une nouvelle « variante ».

Le Certificat COVID ne sera pas obligatoire ; “ce ne sera pas une condition préalable à la libre circulation et ne sera pas considéré comme un document de voyage”, a ajouté le communiqué de presse. En revanche, il sera possible de soumettre les personnes qui souhaitent voyager sans en avoir un, et qui ne souhaitent pas un test COVID ou l’un des « vaccins » expérimentaux approuvés par l’UE (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ou Johnson et Johnson), à la quarantaine et à d’autres contraintes, les transformant effectivement en citoyens de seconde classe.

Si l’objectif était de protéger les populations nationales d’une maladie hautement dangereuse, les restrictions ne pourraient paraître que raisonnables. Mais contre cela, il faut rappeler que les traitements précoces ont été largement proscrits ou découragés dans la plupart des pays européens, que les taux de mortalité directement liés au COVID-19 se sont systématiquement révélés inférieurs à ceux vantés par les autorités, et qu’en tout état de cause, les personnes qui ont reçu les vaccins expérimentaux ne sont pas garanties de ne pas être infectées par COVID, et elles peuvent également propager la maladie si elles sont infectées.

Cela signifie que les États membres qui souhaitent agir sur la base de ces informations, considérant les personnes « vaccinées » qui souhaitent entrer sur leur territoire tout en présentant – disons – des symptômes pseudo-grippaux en tant que vecteurs potentiels de propagation du COVID, ne seront pas autorisés à le faire.

Certains opposants au Certificat – comme le Rassemblement national de Marine Le Pen en France – sont en fait contre le laissez-passer européen non pas parce qu’il restreint la liberté, mais parce qu’il supplante la souveraineté nationale des États membres, ne leur permettant pas de mettre en œuvre des mesures, et notamment la fermeture des frontières, s’ils le souhaitent.

Le certificat COVID approuvé par le Parlement européen n’est pas un passeport vaccinal, contrairement à ce qui avait été anticipé en avril 2020, lorsque le site d’information indépendant schengenvisainfo.com avait suggéré que « plus tard, la vaccination pourrait être requise pour la demande de visa Schengen », ajoutant que un responsable de l’UE avait confirmé qu’une fois que le vaccin COVID-19 serait disponible pour tous, une preuve de vaccination pourrait être une condition préalable pour voyager dans l’espace Schengen.

L’espace Schengen est la grande zone géographique comprenant 26 pays européens qui ont aboli tous les passeports et autres types de contrôle aux frontières à leurs frontières mutuelles. Tout ressortissant d’un pays tiers peut circuler librement à l’intérieur de la zone après y être entré légalement par l’une de ses frontières extérieures.

En raison de COVID, des restrictions s’appliquent à la fois aux frontières intérieures et extérieures, et la Commission européenne a demandé instamment que des mesures soient prises qui permettent une fois de plus la liberté de circulation dans la zone… en réalité, uniquement pour les citoyens qui se conforment à un contrôle de santé.

Le certificat numérique COVID comprendra des informations sur le statut COVID-19 des voyageurs : preuve de vaccination, preuve d’avoir récupéré du COVID au cours des six derniers mois (180 jours à compter du test positif initial), ou un test négatif récent (72 heures) résultat, qui peut être soit un test PCR, un test antigénique rapide qui repose sur la détection de protéines virales (moins de 48 heures), ou un test d’anticorps qui montre qu’une personne a été exposée au SRAS-CoV-2 et a développé une immunité contre celui-ci , conformément à la résolution législative adoptée par le Parlement européen.

Les informations seront accessibles aux autorités via un QR-code soit sur une application pour smartphone, soit sous forme imprimée. Trois certificats différents existeront, prouvant la vaccination, la négativité récente du SRAS-CoV-2 ou la récupération au cours des six derniers mois, ce qui semble signifier que les autorités auront un accès visuel immédiat aux informations personnelles de santé.

