Le Parlement européen lève le travail à distance dans une décision qualifiée d' »événement de grande diffusion » | Politique | Nouvelles

Le président David Sassoli est confronté à la réaction de plusieurs députés européens pour avoir abandonné le système de travail hybride en place depuis un an et demi en faveur d’un retour à la normale. Les 705 élus européens sont désormais invités à assister à toutes les séances de travail comme avant le début de la pandémie.

La seule différence étant l’exigence d’un passeport Covid montrant une preuve de vaccination, un test négatif ou une récupération du coronavirus pour entrer dans les bâtiments du Parlement.

Le vote et le débat ne doivent avoir lieu qu’en personne et « la distanciation physique en séance plénière doit être levée », selon les nouvelles règles.

David Sassoli a envoyé un édit à tous les eurodéputés le 28 octobre pour annoncer la fin du modèle hybride.

Il a déclaré que tout en minimisant les risques de Covid, « le Parlement a l’obligation de reprendre ses activités comme d’habitude ».

Delphine Colard, porte-parole adjointe du Parlement, a déclaré que la décision de M. Sassoli de modifier les règles était motivée par une « volonté générale » des députés européens de revenir à la proximité physique pour améliorer la qualité des débats et renforcer la démocratie.

« L’idée était qu’il valait mieux représenter les citoyens pour être présents quelque part », a déclaré Mme Colard.

Plus de 550 députés ont déjà assisté physiquement à la semaine du Parlement hybride du mois dernier à Strasbourg, ce qui signifie qu’une séance physique du Parlement est « de facto » de toute façon revenue, a-t-elle ajouté.

Plusieurs députés européens ont partagé leur indignation lorsqu’ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient plus voter en ligne comme ils le faisaient depuis de nombreux mois.

LIRE LA SUITE: Le président Joe Biden soutient Bruxelles contre le Brexit Grande-Bretagne sur le protocole NI

Luke « Ming » Flanagan, un eurodéputé irlandais du groupe de gauche, a attaqué le mandat de présence physique, affirmant qu’il était ridicule d’exiger des eurodéputés qu’ils « brûlent du kérosène » alors que la participation à distance fonctionne bien.

Il a accusé la classe politique européenne d’hypocrisie plus largement, affirmant que les députés veulent « continuer à manger place Luxembourg, assis en première classe, plumer nos nids, pendant que nous demandons aux autres de se changer ».

Cependant, un initié du Parlement du groupe des socialistes et démocrates a déclaré à Politico que les députés européens avaient eu la vie facile : « Les députés européens sont déjà dorlotés. C’est le premier Parlement au monde à avoir autorisé les gens à voter depuis leur salon pendant 18 mois.

« C’est dommage de devoir insister pour que les eurodéputés viennent faire leur devoir. On s’attendrait à ce qu’une obligation d’être physiquement présent gênerait les députés anti-européens ou extrémistes, et non les représentants d’un parti démocrate.