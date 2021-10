Le Parlement européen POURSUITE la Commission européenne pour « l’échec » de l’État de droit en Pologne et en Hongrie | Monde | Nouvelles

Annonçant cette décision cet après-midi, David Sassoli, président du Parlement européen, a déclaré : « Nous attendons de la Commission européenne qu’elle agisse de manière cohérente. Les mots doivent être transformés en actes.

Les députés européens ont menacé de poursuites judiciaires pour l’hésitation perçue de la Commission européenne à agir contre les deux États membres en raison d’allégations persistantes selon lesquelles ils sapent leurs propres démocraties.

L’action a été introduite en raison de la « non-application par la Commission européenne du règlement sur la conditionnalité à la Cour de justice aujourd’hui », a déclaré M. Sassoli.

Le procès, qui a été soumis à la Cour européenne de justice (CJE), vise à forcer la Commission européenne à activer un mécanisme, en vigueur depuis le début de l’année, conçu pour retenir les fonds de l’UE des États membres.

Les relations de l’UE avec la Pologne sont devenues de plus en plus tendues ces dernières semaines.

Début octobre, le Tribunal constitutionnel polonais a jugé que certaines parties des traités de l’UE étaient incompatibles avec la constitution polonaise, remettant en cause l’intégration européenne.

La décision a été saluée par Jaroslaw Kaczynski, le chef du plus grand parti de la coalition gouvernementale polonaise.

Il a déclaré que toute décision différente signifierait effectivement que « la Pologne n’est pas un État souverain », et a insisté sur le fait que l’UE n’avait pas le droit d’interférer dans l’administration de la justice du pays.

La Commission européenne a déclaré que la décision soulevait de « graves préoccupations » et a réaffirmé que « le droit de l’UE a la primauté sur le droit national, y compris les dispositions constitutionnelles ».

La Pologne a ensuite été condamnée à payer un million d’euros (846 000 £) pour chaque jour où elle ne se conforme pas à l’UE en maintenant son tribunal pour embaucher et licencier des juges.

Le vice-ministre polonais de la Justice Sebastian Kaleta a tweeté que la demande s’apparentait à « une usurpation et un chantage ».

Dans un article écrit pour Politico, Stefan Auer, professeur d’études européennes à l’Université de Hong Kong, et Nicole Scicluna, professeur d’études gouvernementales et internationales à l’Université baptiste de Hong Kong, ont déclaré que cette décision était « plus préoccupante pour l’UE. ” que la Pologne quittant l’UE.

La « place du pays en Europe est encore assez sûre », ont déclaré les experts, mais « ce qui est moins assuré, en revanche, c’est l’avenir de l’UE en tant que quasi-fédération ».

Lorsque « les pays membres de l’UE ont eu l’occasion de reconnaître explicitement la primauté du droit de l’UE sur le droit national, ils ne l’ont pas saisie », ont déclaré les professeurs.