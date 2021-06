Le parlement israélien renverse Netanyahu après 12 ans de mandat – le leader perd un vote décisif | Monde | Nouvelles

in

Lors d’une séance houleuse au cours de laquelle les partisans de droite et ultra-orthodoxes de M. Netanyahu ont crié “honte” et “menteur” à M. Bennett, le Parlement a voté la confiance dans sa nouvelle administration par une majorité de 60-59. Après sa défaite, M. Netanayahu a promis qu’il reviendrait bientôt au pouvoir.

M. Bennett – ancien ministre de la Défense et millionnaire de la haute technologie – devait prêter serment peu après le vote.

Il s’est engagé à être Premier ministre de « tous les Israéliens » et a déclaré : « Merci Benjamin Netanyahu pour votre service long et rempli de réalisations au nom de l’État d’Israël.

Son alliance comprend pour la première fois dans l’histoire d’Israël un parti qui représente sa minorité arabe à 21 pour cent.

Avec peu de points communs si ce n’est une volonté de mettre fin à l’ère Netanyahu et une impasse politique qui a conduit à quatre élections non concluantes en deux ans, la coalition des partis de gauche, centriste, droite et arabes risque d’être fragile.

Le dirigeant le plus ancien d’Israël, M. Netanyahu était Premier ministre depuis 2009, après un premier mandat de 1996 à 1999.

Mais il a été affaibli par son échec répété à remporter la victoire dans les sondages depuis 2019 et par un procès pour corruption en cours, dans lequel il a nié tout acte répréhensible.

Dans le cadre d’un accord de coalition, M. Bennett sera remplacé en tant que Premier ministre par le centriste Yair Lapid, 57 ans, en 2023.

Le nouveau gouvernement, formé après des élections peu concluantes le 23 mars, prévoit en grande partie d’éviter des mesures radicales sur des questions internationales brûlantes telles que la politique envers les Palestiniens et de se concentrer sur les réformes intérieures.

Les Palestiniens n’ont pas été touchés par le changement d’administration, prédisant que Bennett poursuivrait le même programme de droite que M. Netanyahu.

Plus à venir…