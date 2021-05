Le Parlement suisse se penche sur le fiasco du Credit Suisse – papier

PHOTO DE FICHIER: Le logo de la banque suisse Credit Suisse est visible à son siège à Zurich, en Suisse

Une commission parlementaire suisse discutera des retombées de milliards de dollars de pertes au Credit Suisse (CSGN.S) sur fond d’échecs de gestion des risques, ce qui entraînera un examen politique minutieux du secteur financier, a rapporté un journal du dimanche.

«C’est au tour des politiciens de régler la question du Credit Suisse», a déclaré le SonntagsZeitung citant Prisca Birrer-Heimo, membre social-démocrate de la commission des affaires économiques de la chambre basse, avant les auditions de la commission prévues lundi et mardi.

Le Credit Suisse a refusé de commenter le rapport.

L’intervention politique dans le secteur privé est inhabituelle en Suisse et les perspectives d’actions concrètes restent floues malgré la crise de la deuxième banque du pays.

Le Credit Suisse lève des capitaux et a interrompu les rachats d’actions, réduit son dividende et réorganisé sa gestion après avoir perdu plus de 5 milliards de dollars suite à l’effondrement du fonds d’investissement Archegos et avoir dû suspendre les fonds de gestion d’actifs liés à la société britannique de financement de la chaîne d’approvisionnement insolvable Greensill.

Le nouveau président Antonio Horta-Osorio a déclaré que l’ampleur des problèmes de la banque était son plus grand défi à ce jour, et a promis un examen approfondi de ce qui a si mal tourné.

Birrer-Heimo a déclaré que la question était «de savoir si et comment la réglementation des grandes banques doit être renforcée», citant des lacunes en matière de gestion des risques, un système d’incitation basé sur des primes et la taille des coussins de fonds propres que les banques doivent tenir pour surmonter les crises.

Même les politiciens favorables aux entreprises pensent qu’il serait peut-être temps que le secteur public intervienne, selon le journal.

“Nous n’avons pas de crise existentielle aujourd’hui”, a déclaré l’ancien député et chef du parti libéral Philipp Mueller, “mais j’ai quand même été surpris qu’il n’y ait pas eu de réactions politiques jusqu’à présent.”

La FINMA a déjà ouvert une procédure contre le Credit Suisse dans le cadre de l’affaire Archegos et Greensill et a imposé des exigences de fonds propres supplémentaires à la banque.

Le Credit Suisse a déclaré ce mois-ci qu’il maintiendrait des limites sur ses actifs pondérés en fonction des risques et son effet de levier tout en restant soumis à un examen réglementaire.