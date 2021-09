Le Parlement ukrainien adopte une loi légalisant les crypto-monnaies

Le Parlement ukrainien a adopté mercredi en deuxième lecture un projet de loi sur la légalisation et la réglementation des crypto-monnaies et autres actifs virtuels, tels que les jetons.

Approuvé par 276 législateurs, le projet de loi entrera en vigueur et deviendra loi après la signature du président Volodymyr Zelensky, permettant la protection des actifs virtuels contre la fraude.

Selon les données officielles, le chiffre d’affaires quotidien des actifs virtuels dans tout le pays s’élève à 37 000 $. L’administration estime que la législation rendrait les crypto-monnaies plus sûres et plus légales pour attirer plus d’investisseurs à participer.

« Seuls quelques pays dans le monde ont légalisé les actifs cryptographiques : l’Allemagne, le Luxembourg, Singapour. L’Ukraine sera l’un d’entre eux », a déclaré Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de la Transformation numérique.

En Ukraine, les actifs virtuels en Ukraine ne sont pas sous la protection de la loi locale. Les résidents ne peuvent pas utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement ou échanger des biens ou des services, à l’exception de Hryvnia, la monnaie légale en Ukraine. Selon le rapport, les Ukrainiens ne peuvent échanger ou échanger des crypto-monnaies que via des plateformes de change locales ou enregistrées en Ukraine.

Les experts soutiennent qu’il s’agit d’une étape cruciale pour l’Ukraine, car le projet de loi a interprété la définition des actifs virtuels « comme des actifs incorporels sous forme de données numériques », il définit également la terminologie, telle que « portefeuille » pour monnaie virtuelle ou clé privée. . ; mais ils permettront également au pays de réguler le marché des crypto-monnaies à l’avenir.

Pour empêcher les activités illégales de blanchiment d’argent, les sociétés de cryptographie qui souhaitent s’enregistrer doivent signaler leurs activités à l’autorité.

Les médias locaux, citant une source officielle, ont déclaré que le gouvernement de Kiev prévoyait d’ouvrir le marché des crypto-monnaies aux investisseurs et au secteur des affaires l’année prochaine lorsque le code des impôts et le code civil seraient modifiés et prêts.

Malgré les régulateurs actuels, l’administration préfère introduire davantage de chiens de garde pour délivrer des permis aux sociétés de cryptographie.

L’Ukraine a l’intention d’augmenter l’utilisation de la crypto dans tout le pays. Le mois dernier, l’administration a annoncé son intention de payer les salaires des travailleurs en utilisant la monnaie numérique de la banque centrale.

