Le parolier de West Side Story Stephen Sondheim est décédé à 91 ans

Broadway a perdu une légende.

Stephen Sondheim, le compositeur et parolier acclamé, est décédé, son avocat F. Richard Pappas confirmé, selon le New York Times. Sondheim serait décédé à son domicile du Connecticut le vendredi 26 novembre après avoir célébré Thanksgiving avec des amis un jour plus tôt. La légende du théâtre musical avait 91 ans.

Icône dans le monde du théâtre, Sondheim a écrit la musique et les paroles de spectacles bien-aimés tels que Into the Woods et Sweeney Todd et a écrit les paroles de Gypsy et West Side Story, qui Steven Spielberg s’est adapté dans un nouveau film qui sortira en décembre.

Pour l’œuvre de sa vie, Sondheim a remporté huit Tony Awards, dont un Lifetime Achievement Award en 2008, ainsi que huit Grammy Awards et un Oscar de la meilleure chanson originale. « Je n’ai jamais beaucoup pensé aux récompenses », a-t-il déclaré lors de son discours d’acceptation des Tony Awards en 1971, « mais je dois dire que c’est terriblement agréable d’en gagner une. »