Le parquet de Madrid ouvre une procédure pour les fonds Fogasa après la plainte de l’UGT

01/03/2022 à 12:08 CET

PE

La Parquet de la province de Madrid a ouvert une procédure à la suite de la plainte déposée par le syndicat UGT concernant la complot présumé de corruption des fonds du Fonds de garantie des salaires (Fogasa), tel que rapporté par les sources fiscales.

Cette plainte a été accumulée pour un autre présenté à la police par le secrétaire général de l’UGT Madrid, récemment démissionnaire, Luis Miguel López Reillo. Après la démission de Reillo, une société de gestion présidée par Rafael Espartero, secrétaire général adjoint de l’organisation confédérale et de la police municipale de Madrid.

C’est précisément le responsable syndical qui a remis entre les mains du parquet de Madrid la documentation fournie dans votre plainte par l’ancien dirigeant syndical.

Le détournement d’argent public du réseau présumé aurait été compris entre un million et deux millions d’euros et de faux travailleurs et des entreprises fictives auraient été créés pour pouvoir détourner les fonds.

En plus du personnel de l’UGT elle-même, on soupçonne que de petites entités bancaires font également partie du complot. Les données fournies centrent ces actions dans la région de Getafe.

L’ancien dirigeant de l’UGT Madrid a reçu il y a quelques semaines d’importants avis d’analystes économiques proches du syndicat lui-même selon lesquels ils avaient détecté « un manque d’équilibre et un manque absolu de contrôle » sur les pentes de la gestion de ces fonds, et ils lui ont recommandé de mettre le affaire entre les mains des autorités de police.

Sous forme parallèle, L’UGT a ouvert une enquête interne avec un auditeur pour déterminer « la profondeur » de l’arnaque et garantir que le fraudeur dans le complot corrompu est le syndicat lui-même, puisque les fonds ont été versés à des travailleurs qui n’étaient pas réceptifs à ces fonds.