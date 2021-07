Le parquet de Paris enquête sur le rappeur Lil Baby pour transport de drogue

in

Lil Baby, ici aux BET Awards 2021, a été arrêté par la police à Paris ce jeudi.

. – Lil Baby, un musicien et rappeur américain avec une série de succès collaboratifs, et un autre individu sont en garde à vue en France soupçonnés de transporter des drogues illicites, a déclaré jeudi le parquet de Paris à CNN.

La star du basket James Harden, récemment membre des Brooklyn Nets, et Lil Baby étaient à Paris pour la Fashion Week, ont montré les publications du rappeur sur les réseaux sociaux.

L’arrestation de Lil Baby a eu lieu dans le VIIIe arrondissement de Paris jeudi en fin d’après-midi, a indiqué à CNN une source proche de l’enquête.

Harden a été arrêté par la police, comme le montre une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, mais n’a pas été arrêté, a ajouté la source.

Le parquet a informé CNN que l’enquête était en cours.

CNN a contacté un représentant de Lil Baby pour commentaires.