Le parquet demande 130 ans de prison pour le meurtrier de Marta Calvo

27/12/2021 à 12h50 CET

Thérèse Dominguez

Le parquet demande une Pénalité mondiale de 130 ans prison et l’indemnisation du préjudice moral d’un montant de 340 000 euros pour lui le tueur en série présumé Jorge Ignacio P. J., accusé de trois morts violentes – celles de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas et Arliene Ramos – et de huit agressions sexuelles sur autant de survivants de rencontres avec l’enquêté.

Le procureur chargé de l’affaire n’accuse pas de meurtre, comme l’ont fait les accusations privées, dont les mémoires provisoires de qualification ont été exclusivement avancés par Levante-EMV, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média, mais plutôt Il reste dans homicide malgré le fait qu’il considère que Jorge Ignacio PJ a agi comme un délinquant en série et que, surtout après le premier décès, celle d’Arliene Ramos, survenue le 3 avril 2019, après avoir passé neuf jours dans le coma, depuis qu’elle a rencontré l’accusé le 25 avril, elle connaissait les conséquences mortelles de son mode opératoire.

Pour cette raison, il ne demande pas, comme les accusations, la peine d’emprisonnement définitive et révisable (la loi ne la réserve qu’au crime de meurtre, et à condition que certaines circonstances soient réunies), bien qu’il soit vrai que le Un représentant du ministère public pourrait modifier cette classification provisoire et accuser de meurtre au procès, selon le déroulement des séances.

Sans cadavre et sans autopsie

Dans le cas d’une lettre d’accusation publique, deux faits très pertinents doivent être soulignés. Le procureur a maintenu l’existence de trois homicides malgré les pièges de ne pas avoir le corps de l’une des victimes, Marta Calvo, et manquer de autopsie en tant que telle dans une autre, celle d’Arliene Ramos.

Dans ce dernier cas, le La police n’a même pas enquêté sur un homicide et il a été référé à un poste de police de district parce qu’au début le coroner a seulement compris que le décès était dû à une surdose de cocaïne, sans évaluer (ceux-ci ont été connus plus tard) combien de cocaïne et dans quelles circonstances. Dans ce scénario, le don d’organes autorisé par la famille (le nombre de jours dans le coma augmentait, en effet, dans l’attente de cette autorisation) et le tribunal, le incinération. Ainsi, lorsque le temps et la disparition de Marta Calvo ont révélé la vraie nature de sa mort violente, une deuxième autopsie ne pouvait plus être utilisée. Mais, on compte sur avis du siège de Barcelone de l’Institut national de toxicologie, qui révèle également la présence de cocaïne très pure même dans les échantillons prélevés peu avant leur déconnexion pour laisser place à l’extraction des organes.

Le « jardin des horreurs » de Castelló

Et, dans le cas de Marta Calvo, le Bureau du Procureur cite de nombreux jurisprudence qui permet de juger, de condamner et de marier cette ferme conviction bien que le corps de la victime n’ait pu être retrouvé. Ainsi, entre autres, il mentionne la condamnation pour meurtre, à Castelló, d’Emilio Pellicer, alias El Petxina, et son partenaire et complice pour avoir tué et brûlé jusqu’à la destruction totale le corps démembré d’un ingénieur d’IBM, Enrique Benavent, en juin 1991. Le complice a avoué qu’ils se sont ensuite débarrassés des derniers restes en les enterrant dans le terrain de la maison del Petxina, qui à partir de ce moment s’appelait « la maison » ou « le jardin des horreurs », Car, à la recherche de Benavent, la Garde civile est tombée sur des centaines de restes squelettiques – et même un corbillard entier – car cet endroit avait été terrorisé des années auparavant par des camions d’un ancien cimetière.

Abus sexuels et cocaïne d’une pureté extrêmement élevée

En tout état de cause, le procureur établit le modus operandi en affirmant que, dans tous les cas, le le crime sexuel était le moyen d’atteindre l’autre objectif, ou la mort de sa victime, comme ce fut le cas avec Marta, Arliene et Lady Marcela, ou son dommages physiques extrêmes, comme cela s’est produit avec les huit autres documentés. Pour cette raison, il accuse onze crimes d’abus sexuels dans concours médical avec homicide, dans trois des cas, et avec ceux des blessures, dans les huit autres. Et il demande 15 ans pour chacun des trois plus graves et 10 pour chacun des huit autres. Au total, 125 ans de prison.

Le ministère public ajoute, comme les accusations privées l’ont fait auparavant, avec la mère de Marta Calvo à la barre, considère que la cocaïne était le moyen de parvenir à ses fins. Et il explique que l’arme n’était pas tant le mode d’administration de cette drogue, qu’il a effectué par voie génitale et sans le consentement de ses onze victimes connues, mais le pureté brutale, supérieure à 85 %. Bien que la Garde civile n’ait pas été en mesure de savoir d’où il a été obtenu, ces puretés ne se trouvent que dans les pilules de cocaïne (et en de rares occasions) nouveaux arrivants des usines et laboratoires de la jungle en Amérique du Sud, ce qui signifie qu’il a eu accès à des articles provenant de gros envois que seuls quelques trafiquants de drogue peuvent gérer, compte tenu du volume d’argent nécessaire pour démarrer une opération de ce type.

Pour cette raison, en outre, il impute un crime de trafic de drogue, pour lequel il demande encore cinq ans de prison. En tout, 130 ans de prison, auxquels s’ajoutent l’indemnité : 90 000 pour les parents de Marta Calvo (45 000 pour chacun) ; 22 000 pour la sœur d’Arliene ; et 180 000 pour les deux enfants mineurs de Lady Marcela (90 000 pour chacun) ; ainsi que 6 000 pour chacun des huit rescapés qui comparaissent dans ce procès, ce qui rapporte encore 48 000 euros plus le montant à payer pour les dommages causés. Au total, 340 000 euros.