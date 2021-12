Le Parquet étend toutes les pistes d’investigation sur les avoirs de Juan Carlos I

28/12/2021 à 15h57 CET

Le procureur général de l’État, Dolores Delgado, a accordé les prolongations demandées par l’équipe de procureurs enquêtant sur le succession du roi émérite en ce qui concerne les prétendues commissions illégales pour l’attribution de la oiseau à La Mecque et l’utilisation alléguée de Cartes « noires » payées par un homme d’affaires mexicain, après la prolongation de l’autre ligne ouverte au début du mois, relative à la fortune qu’il aurait cachée sur l’île de Jersey.

Selon les sources fiscales, ces deux axes de recherche ont expiré dans les prochains joursPar conséquent, il a été jugé opportun de demander une prolongation, qui a finalement été accordée pour une période de six mois.

Les sources consultées soulignent que, dans le cas d’enquêtes sur la perception présumée de commissions pour la concession de l’AVE à La Mecque à des entreprises espagnoles, ce retard dans les délais était nécessaire pour laétudier les dernières informations envoyées de Suisse en réponse à une commission rogatoire concernant les finances de Don Jean Charles dans les années qui ont suivi son abdication, en 2014.

L’autre enquête élargie concerne désormais la utilisation présumée par Juan Carlos I et d’autres proches de cartes de crédit comptes opaques imputés sur des comptes bancaires dont ils ne sont pas répertoriés comme titulaires.

La troisième étape des actions autour de Don Juan Carlos qui réalisent le Bureau de la Cour suprême et anti-corruption, sur l’existence présumée de un compte bancaire de 10 millions d’euros au nom de l’ancien chef de l’Etat sur l’île de Jersey, paradis fiscal, a déjà été prolongé. Delgado a signé un décret prolongeant ces enquêtes du 17 décembre au juin 2022.

Cependant, les sources indiquées ont déjà indiqué à Europa Press que l’idée est de ne pas manquer de délais, bien que ni l’un ni l’autre n’agissent avec la précipitation que le calendrier impose, car un cas de cette ampleur nécessite d’agir avec prudence, d’être garants et d’analyser toute la documentation recueillie.

Tard cet été On a appris que les procureurs qui menaient les enquêtes ont pesé le dossier de la procédure en tenant compte du fait que certains des crimes allégués auraient eu lieu lorsque le Roi émérite il était inviolable, que d’autres auraient prescrit et qu’il y a un manque de force probante chez d’autres, en plus du fait qu’il y a eu deux régularisations fiscales par Don Juan Carlos pour un montant d’environ 5 millions d’euros.

En règle générale, les procédures d’enquête se terminent par le dépôt d’une plainte ou d’une plainte, la poursuite de l’affaire, le cumul des enquêtes avec d’autres déjà existantes ou leur dépôt. Lorsqu’une instruction est ouverte parce qu’il est entendu qu’il n’y a pas d’éléments, elle se termine par un arrêté du dossier du procureur.

Régularisations fiscales

Compte tenu de ces faits, l’ancien monarque a rattrapé deux régularisations fiscales -qui sont connues-. La première, le 9 décembre pour 678.000 euros en relation avec l’utilisation de cartes bancaires aux fonds opaques de l’homme d’affaires mexicain Allen Sanginés-Krause. Et une seconde le 25 février pour près de 4,4 millions d’euros de revenus non déclarés par rapport aux dépenses payées par la Fondation Zagatka.

C’était en août 2020 que l’émérite mettait le cap sur Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. « Je vous informe de ma décision réfléchie de déménager, en ce moment, hors d’Espagne », a-t-il déclaré pour transmettre à son fils sa décision de partir sous prétexte qu’il souhaitait faciliter son travail de monarque.

L’annonce que celui qui était roi d’Espagne pendant près de quatre décennies, quitter l’Espagne a été le point culminant d’une série d’événements, qui se sont accélérées à la suite de son abdication en juin 2014, liées à sa vie privée et à ses activités financières qui ont fini par le placer dans le collimateur de la justice.

C’est ce qu’il a lui-même reconnu dans la lettre qu’il adressa à Don Felipe le 3 août, expliquant que a fait le pas « devant la répercussion que certains événements passés de ma vie privée sont en train de générer » afin de « contribuer à faciliter l’exercice de vos fonctions, de la tranquillité et du calme qu’exige votre haute responsabilité ».