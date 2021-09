Le parquet porte plainte contre les pylônes électriques qui tuent les oiseaux

in

La lutte contre les lignes électriques qui tuent les oiseaux a atteint les tribunaux. Le parquet de l’environnement a poursuivi une compagnie d’électricité qui n’adopte pas les mesures nécessaires pour adapter ses tours et ainsi éviter la mort d’espèces protégées qui se produit actuellement. C’est la première représentation du genre en Espagne.

En avril dernier, le Le parquet de Barcelone a engagé des poursuites contre la société Endesa et six de ses dirigeants pour la commission présumée d’un crime contre l’environnement et un autre contre la protection de la faune. La lettre de plainte a abouti à deux années d’enquêtes menées par le parquet.

La plainte du procureur Antoni Pelegrín rappelle que la réglementation oblige l’entreprise à adopter les «mesures nécessaires & rdquor; pour éviter les « risques ou dommages & rdquor; que le transport d’énergie implique pour la faune et la flore. En particulier, un décret royal de 2008 du gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero qui a établi des mesures de protection et a exhorté les communautés à dresser une liste des lignes électriques problématiques dans les zones protégées est violé.

Or, dans le cadre de la procédure ouverte pour cette cause, le Le bureau du procureur de l’environnement a demandé que le tribunal, pour le moment, ordonne à Endesa de réparer ses lignes électriques pour éviter le risque d’électrocution d’oiseaux, après avoir vérifié que ces derniers mois ils ont causé la mort d’un grand nombre d’oiseaux appartenant à des espèces protégées.

Alors que la plainte est en cours d’instruction, qui attend désormais une expertise de l’Institut catalan d’ornithologie (ICO) sur le risque des pylônes électriques, le Parquet a demandé au juge d’ordonner à l’entreprise à titre conservatoire d’adopter « les mesures appropriées pour corriger les défauts constatés & rdquor; dans les tours où des oiseaux morts ont été détectés.

Espèces protégées

Selon les rapports des agents ruraux recueillis par le procureur, les pylônes électriques de la province continuent d’avoir des supports dangereux et des câbles non protégés qui présentent un risque sérieux d’électrocution pour les oiseaux et qui, dans certains cas, violent la réglementation en vigueur.

Concrètement, les procès-verbaux déposés par le Parquet devant le juge mentionnent la mort de dizaines d’oiseaux ces derniers mois, appartenant à des espèces protégées, comme les cigognes, les vautours, les autours, les aigles, les busards ou les crécerelles et dans des villes de la province telles que Hostalets de Pierola, Calonge de Segarra, Calaf, Igualada, Òdena, Santa Eugènia de Berga, Tona, Gelida ou Torelló.

Les nouveaux cas s’ajoutent aux électrocutions d’oiseaux que la plainte du parquet a déjà documentées : 255 oiseaux morts dans des pylônes électriques dans la région d’Osona entre 2018 et 2020 et 72 cigognes blanches sont mortes entre le 3 et le 5 août 2020, alors qu’elles traversaient la province le leur migration annuelle vers l’Afrique, entre autres.

Le ministère public a décidé de porter plainte contre Endesa et ses dirigeants après que l’entreprise eut ignoré leurs exigences répétées -deux entre 2018 et 2019 et cinq autres en 2020- pour remplir son obligation de réparation des lignes.

L’entreprise “s’est limitée à mener des actions que l’on peut définir comme très ponctuelles, n’agissant que dans les cas de récidive les plus graves et toujours à la demande des Agents ruraux ou du Parquet”, précise la plainte.

En 2013, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a pris une décision enjoignant aux propriétaires de lignes aériennes à haute tension non conformes aux prescriptions techniques de présenter un projet d’adaptation des supports dans un délai d’un an.

L’entreprise a alors présenté un projet pour entreprendre ces réformes, mais sous réserve de la disponibilité d’un financement du ministère de l’Environnement, avec lequel, soutient le procureur, il a manqué à son obligation de maintenir les réseaux électriques dans un état technique adéquat et sans endommager ou mettre en danger la faune.

Ainsi, ajoute la plainte du parquet, en 2018 Endesa « n’avait procédé à la correction d’aucune ligne ou section entière de ligne électrique & rdquor; qui comportait des risques d’électrocution et se limitait à réparer 68 tours qui avaient été signalées par les Agents Ruraux pour avoir causé la mort de plus d’un oiseau.

La collision des oiseaux contre les pylônes électriques (mais aussi contre les parcs éoliens) ou l’électrocution dans les lignes électriques est l’une des principales causes de mortalité des oiseaux aujourd’hui en Espagne.

Des études récentes ont estimé que entre 11 000 et 33 000 rapaces meurent chaque année à cause des lignes électriques. C’est la principale cause de mortalité de plusieurs espèces, dont l’aigle impérial ibérique en voie de disparition, l’aigle de Bonelli et l’outarde. Mais si toutes les espèces sont incluses, le nombre dépasse largement ces chiffres.

De plus, il est probable que ces chiffres faisant référence aux rapaces soient sous-estimés en raison de l’activité des charognards qui ont pris l’habitude de parcourir les lignes à la recherche d’animaux morts ou gravement blessés.

