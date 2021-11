Le parquet réduit la peine pour l’agression sexuelle du «troupeau» de Badajoz à 20 ans

11/05/2021 à 15:32 CET

Belén Castaño Chaparro

Le parquet de Badajoz a réduit de moitié sa demande de prison pour les trois hommes accusé d’avoir agressé sexuellement une femme sur la rampe d’un garage de la rue Castillo de Almorchón, dans l’urbanisation Guadiana, en septembre 2016. Ainsi, au lieu des 40 ans et 8 mois qu’il avait initialement requis pour trois crimes d’agression sexuelle aggravée, en ses conclusions finales le procureur de la République demande une peine de 13 ans et 6 mois pour un crime d’agression sexuelle consommée et encore 6 ans et 9 mois pour une autre tentative de crime. Au total, 20 ans et 3 mois de prison pour chacun d’eux, les considérant comme co-auteurs et coopérateurs nécessaires à la commission des crimes, en vertu de l’application de ce que l’on appelle ‘doctrine de la meute’.

Le dernier jour du procès devant le tribunal provincial de Badajoz, qui hier, il a été vu pour condamnation, la poursuite modifié ses conclusions, à la suite de la déclaration faite en justice par la victime, qui a reconnu avoir été agressé sexuellement par l’un des prévenus, et les preuves scientifiques qui confirment que dans un préservatif trouvé sur le site, il y avait des traces de sperme d’un autre des accusés et de l’ADN de la femme, ce qui, pour le procureur dans l’affaire, Antonio Luengo, ne laisse aucun doute sur le fait qu’il y a également eu des contacts avec cet autre mâle.

Le procureur de la République a par ailleurs retiré les charges pour délit de blessures légères ainsi que la demande d’indemnisation solidaire de la victime de 50 000 euros en réparation du préjudice physique, mental et moral, car la femme a expressément renoncé à cette indemnisation financière. pendant le procès.

Pour sa part, les défenses de l’accusé, exercé par les avocats Fernando Cumbres, Alfredo Pereira et María José López Ordiales, ont maintenu la demande d’acquittement de leurs clients, considérant qu’il n’y a aucune preuve démontrant que les relations sexuelles entre l’accusé et la victime, ce que les premiers ont reconnu depuis le début et elle non, ils étaient sans consentement. En ce sens, les avocats ont insisté sur les « contradictions constantes » de la partie lésée tout au long de l’enquête, ce qui, comme ils l’ont souligné, réduit la cohérence et la crédibilité de son témoignage, « qui est la seule preuve de poursuite directe du procureur de la République. bureau. » disaient-ils.

Ils ont également souligné qu’il n’y a aucune autre preuve concluante pour étayer sa déclaration et ont mis en garde contre le risque d’un « procès parallèle » sans respecter la présomption d’innocence des accusés, « qui vivent l’enfer depuis cinq ans. «

Cependant, Pour l’accusation, l’audience a prouvé qu’en aucun cas la victime n’avait eu de relations sexuelles avec l’accuséAu lieu de cela, dans une situation « de vulnérabilité absolue » et « d’intimidation environnementale », lorsqu’elle s’est retrouvée « acculée, nue et dans le noir sur une rampe de garage », elle avait « une maturité psychologique et a fini par se soumettre ».

«Il y a soumission de la victime parce qu’il n’a pas d’autre choix, mais il n’y a jamais de consentement, car il n’est pas en mesure de le donner en raison de son état d’ivresse« Luengo a défendu. Le procureur a valorisé le témoignage de la partie lésée et des policiers venus sur les lieux des faits, face aux contradictions évoquées par les défenses qui, comme il l’a souligné, ne sont pas des témoins directs, mais des témoins « de référence » . De l’avis de l’accusation, les contradictions que la victime a pu encourir après ce qui s’est passé résultaient du « stress post-traumatique » et de la forte consommation d’alcool, et elles n’enlèvent rien à la véracité de son témoignage.