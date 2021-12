Le parrain James Brown fait monter la température

Lorsque James Brown est entré dans le palmarès R&B américain le 11 décembre 1976 avec ‘Bodyheat (Partie 1),’ le numéro infectieux uptempo est devenu, presque époustouflant, sa 95e chanson à atteindre ce compte à rebours. Le morceau indiquait également que le parrain de la soul allait affronter de front l’ère disco à venir, avec un groove subtilement mis à jour qui l’a aidé à devenir un hit soul n ° 13 au début de 1977.

« Bodyheat » n’est passé au Hot 100 qu’à la fin du mois de février 1977, lorsqu’il est devenu sa 92e entrée dans ce classement. Mais son échec à grimper plus haut que le numéro 88 était en soi un signe que l’incroyable souveraineté de longue date de M. Brown n’était plus hors de question. Il n’apparaitra plus sur le palmarès pop jusqu’au succès revitalisant « Living In America » ​​près de neuf ans plus tard. Entre les deux, il n’y a eu que deux autres tubes R&B du Top 20, avec « Give Me Some Skin » (avec les JB) en 1977 et « It’s Too Funky In Here » en 1979.

Le hit de la fin de 1976, sur Polydor, provenait d’un album également appelé Bodyheat, qui a suivi en décembre et est devenu son 42e à atteindre la liste R&B LP, avec un sommet n ° 20. Le single « Bodyheat » a atteint le Top 40 au Royaume-Uni où, malgré le respect généralisé pour sa prééminence en tant que pionnier de la soul et de la danse, sa présence dans les charts a toujours été étonnamment faible : ce n’était que son septième single à faire partie des best-sellers là-bas.

L’album Bodyheat contenait une autre entrée dans le Top 40 R&B, « Kiss In ’77 », et parmi ses autres nouveaux morceaux, incluait la version agréable et rapide du parrain de Burt Bacharach et le classique pop facile à écouter de Hal David du milieu des années 1960, « What The World Needs Now Is Love ». Il y avait aussi au moins un nouvel exemple du type de paroles ambitieuses et de conscience sociale auxquelles M. Brown était devenu si associé, dans la chanson « Wake Up And Give Yourself A Chance To Live ».

