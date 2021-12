Le parrainage de Mercedes Kingspan critiqué par les survivants de l’incendie de Grenfell et le ministre · .

Le nouvel accord de parrainage de Mercedes avec la société irlandaise de matériaux de construction Kingspan a été condamné par un groupe de survivants et de familles de victimes de la catastrophe de la tour Grenfell.

Les logos de Kingspan ont été ajoutés à la W12 dans le cadre du partenariat entre elle et Mercedes, annoncé hier. L’entreprise sera également impliquée dans un « groupe de travail sur le développement durable » au sein de l’équipe Mercedes.

Cependant, la nouvelle de l’accord a suscité une réaction de colère du groupe communautaire Grenfell United.

Un incendie a ravagé l’immeuble résidentiel de grande hauteur Grenfell Tower dans l’ouest de Londres en juin 2017, faisant 72 morts dans l’un des incendies domestiques les plus meurtriers de l’histoire britannique.

Une enquête publique sur la catastrophe a déterminé que certains des matériaux d’isolation installés autour de la tour, y compris un produit Kingspan, avaient brûlé dans l’incendie et pourraient avoir contribué à sa gravité. La deuxième phase de l’enquête publique sur la catastrophe reprendra la semaine prochaine.

Le groupe Grenfell United représentant les familles endeuillées et les survivants de l’incendie a vivement critiqué Kingspan et a affirmé que l’entreprise avait déformé les qualités de sécurité incendie de ses produits.

Dans une lettre ouverte au directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, Grenfell United a qualifié l’annonce de l’accord de sponsoring de l’équipe avec Kingspan de « vraiment choquante ».

« Kingspan a joué un rôle central en infligeant la douleur et la souffrance que nous ressentons aujourd’hui et il doit y avoir un degré de censure publique pour l’imprudence et l’insouciance de Kingspan pour la vie humaine », indique la lettre.

Un porte-parole de Mercedes a déclaré : « Notre partenaire Kingspan a soutenu et continue de soutenir le travail d’une importance vitale de l’enquête pour déterminer ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi dans la tragédie de la tour Grenfell.

« Notre nouveau partenariat annoncé cette semaine est axé sur la durabilité et nous aidera à atteindre nos objectifs dans ce domaine. »

Le secrétaire d’État britannique au Logement, Michael Gove, a suivi Grenfell United en critiquant Mercedes dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux.

« Profondément déçu que Mercedes AMG F1 accepte le parrainage de la société de revêtement Kingspan alors que l’enquête Grenfell est en cours », a déclaré le ministre. « J’écrirai à Mercedes pour leur demander de reconsidérer leur décision. La communauté de Grenfell mérite mieux.

Kingspan a été approché pour commentaires. L’entreprise avait précédemment nié avoir tenté d’induire en erreur sur les performances de sécurité incendie de leurs matériaux, affirmant que leur produit était utilisé « en tant que produit de substitution à l’insu de Kingspan dans un système qui n’était pas conforme aux réglementations du bâtiment » et qu’il s’élevait à 5% de le total des matériaux d’isolation utilisés sur la tour.

