Le parrainage en titre de Mission Winnow officiellement abandonné par Ferrari

Ferrari a officiellement supprimé Mission Winnow du nom de son équipe à partir de la saison prochaine, mais négocie toujours avec la société mère Philip Morris International pour poursuivre leur partenariat.

Le logo Mission Winnow est apparu sur la voiture au cours des deux dernières saisons, le fabricant de tabac PMI l’ayant lancé en 2018 afin de promouvoir les nouvelles technologies.

Cependant, cela a été critiqué car il était considéré comme un moyen de récupérer la publicité pour le tabac sur une voiture de Formule 1, une pratique interdite depuis 2006.

La marque est apparue sur les ailes arrière de la SF21 et en vert vif sur les capots du moteur cette saison, tout en étant visible à la caméra sur le nez de la voiture.

La liste d’inscription 2022 pour la Formule 1 a confirmé que le nom de l’équipe est revenu à la Scuderia Ferrari, mais le directeur de l’équipe Mattia Binotto a depuis confirmé qu’ils étaient toujours en pourparlers avec PMI pour préserver leur partenariat sous une autre forme – ayant été l’un des plus anciens sponsors de Ferrari.

« Nous en discutons en ce moment », a déclaré Binotto, selon The Race. « Ils ont été notre sponsor titre et si vous regardez la façon dont nous inscrivons notre équipe au prochain championnat, cela ne s’appelle plus Scuderia Ferrari Mission Winnow, mais seulement Scuderia Ferrari.

«Je pense que c’est assez simple comme réponse. Mais encore, il existe de nombreuses opportunités sur lesquelles nous pouvons collaborer avec eux, en les gardant comme partenaires.

« Nous avons différentes options sur la table pour le moment et nous discutons toujours, et j’espère que cela restera un partenaire solide, mais cela prendra encore quelques jours et quelques semaines. »

Ferrari a annoncé mardi le retour de Santander en tant que « partenaire premium » avec l’équipe, la banque ayant déjà sponsorisé la Scuderia de 2010 à 2017.

Leurs logos remplaceront la marque Mission Winnow sur leurs voitures de Formule 1, ainsi que les Hypercars du Mans, les voitures GT et les combinaisons et casquettes de course des membres de l’équipe.