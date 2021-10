Le parricide présumé de Murcie menaçait de tuer son père depuis des années

29/10/2021 à 16h27 CEST

Micaela Fernández

José Mateo D., l’homme de 29 ans qu’il était arrêté lundi soir accusé du meurtre de son père à son domicile à Campos del Río, avait été Signalé pour avoir agressé ses deux parents et un juge a mis un ordonnance restrictive des deux. De sa mère, Équitable, et son père, José Miguel DR, dont la vie, soi-disant, Je tondais ce lundi soir, en le poignardant.

Ceci est expliqué à LA OPINIÓN par des sources proches de l’enquête, qui précisent que le garçon aurait tenté pendant des années de porter atteinte à l’intégrité physique du chef de famille, et que Ce n’était pas la première fois qu’il brandissait un couteau contre l’homme, 53 ans et père de six enfants.

José Miguel gisait dans une mare de sang et avait deux coups de couteau dans le cou, un autre dans le dos et des blessures défensives

Concrètement, soulignent les mêmes sources, il y a eu un épisode, il y a quelques années, dans lequel José Mateo aurait poignardé son père avec un couteau. Il l’a fait sur une jambe et n’a heureusement pas causé de blessures graves à l’homme. C’est à la suite de cet épisode, ajoutent les sources, lorsque le couple a pris la décision de déclarer son propre enfant.

L’oncle du suspect, hier à côté de la maison, où des scènes de tension ont été vécues. | ISRAELL SÁNCHEZ

José Mateo s’est alors engagé dans une cause de violence conjugale et un tribunal lui a interdit d’approcher ses parents. L’ordonnance d’interdiction est déjà prescrite et le garçon vivait avec sa famille et un de ses frères, de neuf ans son cadet, dans le adresse de la rue Escuelas qui, lundi, était tachée de sang.

Quand José Mateo et José Miguel se sont battus, premier verbal, qui était monter en ton jusqu’à se terminer par la mort, le petit frère n’était pas dans la maison : il était dans la maison de son oncle, qui est mur à mur avec celle de ses parents. Oui, la scène a été vue par la mère du suspect et l’épouse de la victime, qui ont couru pour demander de l’aide à celui qui lui était le plus proche : ses voisins. Ana Mª, l’une d’entre elles, appelée Urgences.

Sur les lieux des événements, des agents de la Garde civile se sont rendus, Ils ont retrouvé José Mateo et, dans la maison, le corps sans vie de son père. Une ambulance du service d’urgence de Mula a également été mobilisée, dont les agents de santé n’ont pu que confirmer que l’homme était mort. José Miguel, qui gisait dans une mare de sang, a eu plusieurs coups de couteau sur le corps : deux dans le cou, un dans le dos et plusieurs blessures défensives, sources ponctuelles proches du cas. En l’absence du résultat final du rapport du coroner, le perte de sang due à des coupures c’est la cause de décès la plus probable.

Le mariage a pris le pas de dénoncer le fils lorsqu’il a poignardé l’homme avec un couteau, en 2018

Le corps du défunt a été transporté au Institut de médecine légale de Murcie, pour pratiquer le autopsie. La Police judiciaire l’Institut armé s’est chargé de l’affaire. José Mateo a passé sa première nuit derrière les barreaux hier soir, après avoir été envoyé par le juge de la Guardia de Mula en prison provisoire, signalé et sans caution comme l’auteur présumé d’un crime de meurtre. Pas 24 heures après l’arrestation passée lorsque le suspect a été emmené, de la garde civile, au tribunal de Mula, d’où il est parti pour la prison de Sangonera. Dans une ville consternée, hier on disait que le jeune homme « Il a fait ce qu’il a dit, c’est-à-dire qu’il allait tuer son père ».

Ana María et Sergio, ce mardi à la porte de leur maison, où ils se sont réfugiés pour fuir. | ISRAELL SÁNCHEZ

« Justa est sorti comme un fou »

« Les deux se disputaient, le père et le fils. Les cris devenaient de plus en plus forts et la femme est venue en disant qu’elle l’avait tué. — Qui l’a tué, Ana, qui l’a tué ! Fou perdu. J’ai essayé de la faire entrer dans ma maison, mais le fils, tout ensanglanté, s’est penché et Il a dit : ‘Viens ici tout de suite, je vais tous vous tuer !’ Et elle, par peur, y est retournée. »

C’est ainsi qu’Ana María raconte ce qu’elle a vécu lundi soir dans sa maison, qui se trouve devant la maison où le jeune José Mateo aurait poignardé à mort son père. Dont, détaille ce voisin, « il a eu une injonction il y a longtemps, car il s’est poignardé au pied ». « La mère dit il l’a maltraitée avec des mots » ajoute la femme.

« J’ai appelé le 112 quand j’ai entendu la bagarre. Quand Justa est venue et m’a dit qu’elle l’avait tué, j’ai rappelé », se souvient Ana María, dans la maison de laquelle ils ont dormi la nuit du crime, Justa et son fils de 20 ans. , Alphonse.

Cette nuit-là, dévastée, « elle (Justa) a dit qu’elle l’avait imaginé, qu’elle le savait, mais qu’elle ne savait pas que son fils aurait autant de courage pour tuer son père », raconte la voisine, ajoutant que « Alfonsico, qui, quand c’est arrivé, était chez son oncle, m’a dit qu’à son arrivée, son frère lui a dit : ‘J’ai déjà tué ton père' ».

« Il a fait ce qu’il a dit, parce qu’il a dit qu’il devait le tuer », dit Ana María, tout en soulignant que les bagarres hurlantes dans la maison où le crime a été commis étaient continues. Des bagarres mettant en vedette le fils, car « dans le mariage, il n’y avait pas de problèmes », explique le voisin.

« La Justa est tombée à moitié morte », ajoute-t-il Sergio, qui, bien qu’il n’y habite que depuis sept mois, a entendu beaucoup de ces cris. José Mateo « a dit : ‘Je vais tous vous tuer ! », se souvient le voisin, qui précise que le garçon, cependant, « ne nous a pas gêné ».