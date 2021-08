Le partage d’écran SharePlay dans iOS 15 pourrait être l’outil de support technique familial ultime

Quand Apple a annoncé SharePlay à la WWDC, j’ai été moins époustouflé par la possibilité de découvrir un film, une émission de télévision ou une chanson avec des amis et beaucoup plus intéressé par le partage d’écran qu’il permet.

Aussi bien implémentée que puisse paraître l’expérience de divertissement partagée, cela ressemble à une fonctionnalité qui a manqué de peu le coche dans la plupart des régions du monde. Avec la détente des réglementations COVID dans de nombreux endroits (je vous laisse décider si c’est ou non le bon appel pour votre région), je m’attends à ce que beaucoup de gens passent moins de temps les uns avec les autres, restent à l’intérieur et restent en contact via des écrans.

Bien que minimisé par Apple, le partage d’écran fait cruellement défaut à FaceTime depuis des années. Les services concurrents tels que Skype, Google Meet, Zoom, Teams et Slack disposent depuis longtemps de cette fonctionnalité, ce qui en fait des outils incontournables pour la productivité et le support technique.

Le partage d’écran est également disponible sur Mac depuis un certain temps, mais il est caché et ne fonctionne que sur Mac, pas sur vos autres appareils Apple (à moins que vous ne vouliez vous compliquer la vie avec QuickTime).

Apple ne présente pas vraiment la capacité de partage d’écran de SharePlay en tant qu’outil de support technique, mais je pense que c’est là que résidera l’essentiel de son utilité. Alors qu’Apple s’attend à ce que les gens “parcourent les listes d’appartements, parcourent un album photo ou planifient vos prochaines vacances en groupe”, je pense que j’utiliserai (et peut-être vous) cette fonctionnalité principalement pour dépanner à distance l’appareil Apple d’un membre de la famille.

En tant que personne qui s’intéresse à la technologie, je suis le gourou général de l’assistance technique pour mes amis et ma famille (et, par extension, tous leurs amis aussi). Je suis sûr que de nombreux lecteurs d’iMore s’y retrouveront.

Peu importe si les membres de votre famille non avertis en technologie utilisent ou non les meilleurs modèles d’iPhone et d’iPad, ils rencontreront des problèmes à un moment donné et se tourneront vers vous pour obtenir de l’aide. Si vous n’êtes pas dans la même pièce qu’eux, vous ne pouvez pas simplement le réparer pour eux et ne pas pouvoir voir ce qu’ils décrivent rend beaucoup plus difficile le diagnostic et la résolution de leur problème.

Avec le partage d’écran de SharePlay, vous pourrez voir l’écran de votre ami ou de votre parent en temps réel et leur demander de vous montrer le problème, de les guider à travers le système d’exploitation et, espérons-le, de résoudre le problème. Pour le dépannage logiciel, lorsqu’un paramètre a été basculé par erreur ou qu’ils ne savent pas comment réaliser quelque chose sur leur appareil, c’est un excellent moyen de le résoudre ensemble à distance.

Alors que le site d’Apple suggère que SharePlay concerne uniquement les expériences multimédias partagées, son vice-président principal de l’ingénierie logicielle, Craig Federighi, a salué le cas d’utilisation du support technique lors du discours d’ouverture de la WWDC : « Le partage d’écran est également un moyen simple et très efficace d’aider quelqu’un et répondez aux questions sur le moment, et cela fonctionne sur tous les appareils Apple.”

Bien sûr, Apple ne présentera pas l’une de ses nouvelles fonctionnalités iOS 15 comme méthode de dépannage (ses produits sont parfaits et fonctionnent toujours parfaitement, après tout). Mais je suis sûr que les employés d’Apple sont également les personnes incontournables de l’assistance technique pour leurs propres amis et familles.

Qu’en penses-tu? Pensez-vous que SharePlay s’avérera utile pour le support technique à distance ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

