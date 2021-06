Le partenaire commercial de longue date de David Ellefson annonce sa retraite du secteur de la musique

David Ellefsonpartenaire commercial de longue date de Thom Hazaert a annoncé sa retraite du monde de la musique.

Hazaert a annoncé la nouvelle de sa décision de se retirer de l’industrie de la musique dans un Facebook poste le dimanche (13 juin). Il a écrit: “Au cours des 30 dernières années, j’ai travaillé dur dans le monde de la musique (et dans la vie) en étant une personne qui a tout fait pour tout le monde, au détriment de moi-même – mes finances, mon bonheur, mon amour-propre. Je gratté, j’ai à peine gagné de l’argent, j’ai souffert. J’ai mis tout ce que j’avais dans quelque chose pour ne rien obtenir. J’ai recommencé à zéro D’NOMBREUSES fois, pour être à nouveau baisé par quelqu’un ou couru pour dire à tout le monde comment je les ai baisés.) Je me suis poussé au point où je suis LITTÉRALEMENT mort. Et c’est peut-être juste la nature du travail ingrat, mais la plupart des histoires de cette expérience finissent par être trahies par les personnes mêmes que tout mis en œuvre pour aider, alors qu’ils se sont enfuis avec tout ce que j’ai créé, ou l’ont détruit. Et d’une manière ou d’une autre, je finis toujours par être le méchant. Cela vaut pour les relations personnelles et commerciales (qui dans cette entreprise sont essentiellement une seule et même chose).

“Je connais des centaines, voire des milliers de personnes qui pourraient ou diraient peut-être que j’ai fait quelque chose d’énorme pour eux, quelque chose qui les a rapprochés de leurs rêves. Pour 100 d’entre eux, il y en a quelques-uns qui préfèrent fausser la perspective de tout ce que j’ai fait pour eux, et des distorsions tordues, ou des mensonges ou des illusions catégoriques, pour dire le contraire, et faire de moi une sorte de monstre.

“Non, je ne suis pas parfait. Mais dans les mots immortels de Tony Montana, ‘Je n’ai jamais baisé personne qui ne l’a pas fait venir.’ Je suis honnête jusqu’à un putain de DÉFAUT, je connais mes faiblesses et je les ai toujours évitées. Je suis gentil, sain d’esprit, raisonnable, professionnel et équilibré. Je donnerais à n’importe qui la chemise de mon dos et je ferais tout mon possible pour essayer d’aider TOUT LE MONDE et mettre autant de bien que possible dans le monde. Mais comme le dit le proverbe, aucune bonne action ne reste impunie.

“Maintenant, je suis à un point où je peux à peine bouger ou fonctionner la moitié du temps, j’ai une anxiété paralysante et aucune motivation pour faire quoi que ce soit, franchement non seulement à cause de ma santé et de la montagne de médicaments que je prends pour rester en vie, mais parce que toute once de motivation ou d’excitation, d’espoir ou de joie a été aspirée de ma vie, et cette affaire, qui, au pire, est un exercice constant pour détourner et/ou entretenir des relations avec (et apaiser) des fous, des droits, des toxiques , et/ou des gens délirants.

“Nous vivons dans un monde presque apocalyptique où n’importe qui peut dire n’importe quoi et le publier sur Internet, et c’est vrai. Un monde qui prospère sur le drame et la manipulation, où tout le monde veut être une victime, et tout le monde entendra n’importe quoi, sans le contexte ou la connaissance réelle de la situation, et c’est vrai. (S’ils le veulent.) C’est ce monde, et plus encore, cette affaire. Et cela s’est avéré être vrai même pour certains de mes « amis » les plus proches. Croyez-moi, si je voulais répandre de la saleté, ou être une victime, ou aérer le linge sale des gens, j’ai tellement de choses que je pourrais démarrer un putain de pressing. Je crois en la confiance et en l’honneur, même lorsque ces gens font tout leur possible pour essayer de te baiser et te détruire.

“Alors, considérez ceci comme ma retraite officielle. Putain de musique. Je déteste ça maintenant de toute façon. Putain le business de la musique. Il n’y en a pas vraiment un, et je le déteste encore plus. (Bien sûr, il y a beaucoup de gens incroyables dans ce business que j’AIME, et que j’aimerai toujours.) Fuck les médias sociaux (et la vie publique).J’en ai fini avec ça aussi.

“À mes amis et à ceux qui m’ont soutenu, merci. Des menteurs, des bavards, des chuchoteurs dans le dos, des traîtres et des gens qui se faisaient passer pour mes amis ou m’utilisaient. Allez-y.

“Je vais trouver quelque chose à faire que j’aime. Je vais collectionner et vendre des jouets, passer du temps avec mes enfants et mon chien, et essayer d’être heureux d’être en vie. Je suis peut-être fauché, mais je a toujours été foutrement fauché. Bienvenue dans ce putain de business de la musique.

“Dites bonne nuit au méchant.”

Le mois dernier, des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites impliquant Ellefson ont été postés sur Twitter. La longue date MEGADETH Le député a publié plus tard une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il “a soigné” un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de Ellefson par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs “rencontres de masturbation” virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) La femme de 56 ans Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation “David Ellefson de MEGADETH est un pédophile” est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Deux jours après la fuite initiale des vidéos et des captures d’écran, Hazaert pris à son Instagram pour partager une photo de lui avec son majeur tendu, et il a inclus le message suivant : “Celui-ci s’adresse aux bavards qui essaient de murmurer que j’ai quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à David. David Ellefson est un putain d’homme adulte et entièrement et uniquement responsable de ses propres décisions et jugements. Mais sache… #ISeeYouMotherfucker”.

Lorsqu’une personne a commenté sous Thomasla photo qui David devrait être félicité “pour s’en être sorti comme un vrai homme le devrait” et “propre[ing] jusqu’à son comportement”, Hazaert a répondu: “absolument.. ce qui pour mémoire.. je l’ai aidé à le faire.”

Ellefson, qui vit à Scottsdale depuis 1994, est également auteur et entrepreneur, avec Hazaert, tenant les rênes de Groupe d’étiquettes EMP, Dossiers de combat, Ellefson Coffee Co., et plus, en plus d’un portefeuille diversifié de marques et de produits de signature. Ellefson a également été intronisé dans la promotion 2018 de la Temple de la renommée du rock’n’roll de l’Iowa, juste de l’autre côté de la frontière de Jackson à Spirit Lake, Iowa.

David, devenu pasteur luthérien il y a près d’une décennie, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils ont deux enfants.