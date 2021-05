Le partenaire commercial de longue date de David Ellefson dit qu’il n’avait rien à voir avec le scandale des vidéos sexuelles de Megadeth Bassist

David Ellefsonpartenaire commercial de longue date de Thom Hazaert dit qu’il n’avait rien à voir avec la fuite du MEGADETH messages et vidéos du bassiste mettant en scène une femme qui n’est pas sa femme.

Au cours du week-end, des messages sexuellement teintés et des séquences vidéo explicites impliquant l’homme de 56 ans Ellefson ont été postés sur Twitter. La longue MEGADETH Le membre a par la suite publié une déclaration sur Instagram nier tout bavardage sur les réseaux sociaux selon lequel il a «toiletté» un fan mineur.

Le mardi (11 mai), Hazaert pris à son Instagram pour partager une photo de lui avec son majeur étendu, et il a inclus le message suivant: “Celui-ci va aux baiseurs bavards essayant de chuchoter que j’avais quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à David. David Ellefson est un putain d’homme adulte et entièrement et seul responsable de ses propres décisions et de son jugement. Mais sachez … #ISeeYouMotherfucker “.

Quand une personne a commenté sous Thomla photo de David devrait être félicité “pour être sorti devant lui comme un vrai homme devrait” et “posséder[ing] à son comportement “, Hazaert a répondu: “absolument … ce qui pour mémoire … je l’ai en fait aidé à le faire.”

Dans sa déclaration de lundi, Ellefson a écrit: “Comme vous le savez peut-être ou non, certaines conversations et interactions privées et personnelles ont fait surface en ligne, diffusées à mauvais escient par un tiers qui n’était pas autorisé à les avoir ou à les partager. Bien que certainement embarrassant, je veux aborder la question comme ouvertement et honnêtement que possible.

«Bien que ce ne soit pas quelque chose dont je suis fier, ce sont des interactions privées entre adultes qui ont été sorties de leur contexte et manipulées pour nuire au maximum à ma réputation, à ma carrière et à ma famille», a-t-il poursuivi. “L’autre partie impliquée a fait une déclaration que vous pouvez voir ci-dessous. Je la remercie de l’avoir fait et j’espère que cela clarifiera que la situation n’était pas du tout telle que présentée.”

EllefsonLa déclaration de la femme était accompagnée d’une capture d’écran d’une publication sur les réseaux sociaux de la femme impliquée, qui a nié toute suggestion selon laquelle elle était mineure à l’époque. La femme a également révélé qu’elle avait enregistré les moments intimes et les avait partagés avec un ami sans Ellefsonla permission de lui, se qualifiant de «naïve» de le faire et affirmant que le contact entre elle et le musicien était «entièrement consensuel et en ligne». Elle a également appelé les hypothèses selon lesquelles elle était «préparée» par Ellefson “désinformation”.

“Oui, ces appels vidéo ont bien eu lieu, mais c’est moi qui les ai lancés et je n’ai jamais été mineur, j’ai toujours été un adulte consentant. Rien d’inapproprié ne s’est jamais produit auparavant. Tout était consensuel, je ne suis pas une victime et je n’ont pas été le moins du monde soignées car c’est moi qui l’ai initiée », a déclaré la femme.

David, devenu pasteur luthérien il y a près de dix ans, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils seraient sortis ensemble pendant six ans après s’être réunis en 1988. Après deux jours de fiançailles, ils se sont mariés le 2 avril 1994. Ils ont deux enfants, Alexandre romain (25) et Athéna Grace (22).

Ellefson, qui vit à Scottsdale, en Arizona depuis 1994, est également auteur et entrepreneur, avec Hazaert, tenant les rênes de Groupe d’étiquettes EMP, Dossiers de combat, Ellefson Coffee Co., et plus, en plus d’un portefeuille diversifié de marques et de produits signatures. Ellefson a également été intronisé dans la classe 2018 de la Temple de la renommée du rock’n’roll de l’Iowa, juste de l’autre côté de la frontière de Jackson à Spirit Lake, Iowa.