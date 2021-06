Le partenaire d’Assange lui rend visite en prison pour la première fois en 8 mois

in

e partenaire du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a décrit son incarcération en cours dans l’une des prisons les plus sécurisées d’Angleterre comme « intolérable et grotesque ».

Stella Moris, 38 ans, et les deux jeunes fils du couple, Gabriel quatre ans, et Max, deux ans, ont rendu visite à Assange en prison pour la première fois en huit mois samedi matin.

Bien qu’il ait remporté sa longue bataille d’extradition en janvier contre les États-Unis, Assange reste au HMP Belmarsh dans le sud de Londres en attendant l’issue d’un appel.

Stella Moris et ses deux enfants / PA Wire

Assange est toujours recherché aux États-Unis sur un acte d’accusation de 18 chefs d’accusation, faisant face à des allégations de complot pour pirater des ordinateurs et de complot pour obtenir et divulguer des informations sur la défense nationale.

L’accusation a suivi la publication par WikiLeaks de centaines de milliers de documents divulgués en 2010 et 2011 concernant les guerres en Afghanistan et en Irak, ainsi que des câbles diplomatiques.

Mme Moris a déclaré que la dernière fois qu’elle avait vu Assange en chair et en os était sa dernière comparution devant le tribunal début janvier.

La juge Vanessa Baraitser a décidé qu’Assange ne devrait pas être extradé vers les États-Unis pour des raisons de santé mentale en raison de son risque de suicide.

Mais elle a refusé de libérer l’homme de 49 ans tandis que les procureurs américains font appel de la décision par crainte qu’il ne prenne la fuite.

Julian Assange / PA Wire

La visite de Mme Moris à la prison coïncide avec la date à laquelle Assange a demandé la protection diplomatique de l’ambassade équatorienne en 2012 pour éviter l’extradition vers la Suède pour des accusations d’infraction sexuelle qui ont depuis été abandonnées.

Assange et Mme Moris se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’elle a rejoint son équipe juridique alors qu’il se trouvait à l’ambassade d’Équateur pour l’aider à lutter contre le processus d’extradition vers la Suède et plus tard vers les États-Unis.

Mme Moris a déclaré : « Il était heureux de voir les enfants, mais il souffre. Vous savez que c’est un endroit sinistre et horrible.

Interrogée sur la santé mentale d’Assange, Mme Moris a déclaré : « La situation est tout à fait intolérable et grotesque, et elle ne peut pas continuer.

« Vous savez qu’il est là-bas depuis deux ans et qu’il continue pendant deux ans et demi. Aujourd’hui, c’est en fait le neuvième anniversaire de son entrée à l’ambassade équatorienne.

Le partenaire et les enfants de Julian Assange / PA Wire

Elle a ajouté : « La situation devient de plus en plus oppressante. »

Mme Moris a déclaré qu’elle “espérait” qu’ils resteraient au Royaume-Uni si l’appel des procureurs américains était bloqué. « Au moins, il sera en sécurité ici. Je veux juste être là où Julian est en sécurité.

Elle a déclaré qu’elle et les avocats d’Assange espéraient qu’il y avait moins d’appétit pour le poursuivre aux États-Unis après la victoire électorale de Joe Biden.

“L’administration Biden montre des signes de volonté de projeter un engagement envers le premier amendement”, a déclaré M. Moris.

“La seule mesure logique à prendre pour (M. Biden) serait d’abandonner toute cette poursuite, et j’espère que la tête froide prévaudra que sous l’administration Trump/Pompeo/Barr.”

Mme Moris a déclaré que la décision du Royaume-Uni de garder Assange derrière les barreaux “dégradait” le pays.

“Le fait d’avoir Julian enfermé et menacé d’extradition dégrade le Royaume-Uni et constitue une menace pour la liberté de la presse au Royaume-Uni”, a-t-elle déclaré.

“(Les autorités britanniques) doivent réexaminer cette situation et y mettre un terme, car elle dure depuis trop longtemps et la vie de Julian est en danger.”

Mme Moris a ajouté: “Ils le conduisent à une profonde dépression et au désespoir.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait qu’il était gardé en sécurité en prison, elle a répondu : « Ce n’est pas du tout le bon endroit pour Julian, il ne devrait pas du tout être en prison, il ne devrait pas du tout être poursuivi, car il a fait le bonne chose : il a publié la vérité.

Stella Moris / Fil PA

Elle a poursuivi: “Ce n’est pas du tout sûr pour lui, il devrait être à la maison avec sa famille.

« Et, tu sais, les gardiens de prison le savent, les détenus le savent, tout le monde lui dit : ‘Tu ne devrais pas être ici.’

« Et le gouvernement britannique le sait. C’est intolérable et il faut y mettre un terme.

Mme Morris a déclaré qu’Assange “avait du mal”, mais a ajouté: “Il a sa famille vers qui revenir”.

Annonçant sa décision de refuser la libération sous caution en janvier, la juge Baraitser a déclaré : « Par souci d’équité, les États-Unis doivent être autorisés à contester ma décision, et si M. Assange s’enfuit au cours de ce processus, ils perdront l’occasion de le faire.

« M. Assange a toujours un énorme réseau de soutien à sa disposition s’il choisit à nouveau d’aller au sol. »

Les avocats d’Assange ont déclaré qu’il ne souhaitait plus qu’une “vie à l’abri” avec sa famille.