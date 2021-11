Le partenaire de Young Dolph remercie les fans pour leur soutien après une fusillade mortelle

Mia Jaye, jeune dauphinLa partenaire de et la mère de ses deux enfants, a remercié les fans et les supporters via les réseaux sociaux à la suite de la fusillade mortelle du rappeur à Memphis, Tennessee, plus tôt cette semaine.

Dans une publication Instagram Story, Jaye a écrit: « Merci à tous pour toutes vos prières, votre amour, votre soutien, vos appels, vos messages… Je ne les vois peut-être pas tous, mais quand mes yeux ne sont pas pleins de larmes, j’en attrape quelques-uns. »

Cette photo de sa page Instagram montre Mia Jaye (à gauche), la partenaire du rappeur récemment assassiné Young Dolph (à droite) et la mère de ses deux jeunes enfants. (Photo : capture d’écran/Instagram)

« Néanmoins », a-t-elle ajouté, « toutes les véritables vibrations positives, l’énergie et les prières sont les bienvenues … parce que Dieu sait que j’en ai besoin … »

Dans un autre article, Jaye a écrit: « Dieu me donne la force, Adolph, je t’aime de tout mon cœur et de toute mon âme. »

Dans un autre article, elle a partagé une courte vidéo de leur fille et Dolph faisant de l’exercice, avec la légende : « Comment vais-je dire à mes bébés que papa ne rentrera jamais à la maison ? »

Comme indiqué précédemment, Young Dolph — né Adolph Robert Thornton, Jr. – a été abattu mercredi devant Makeda’s Homemade Butter Cookies, un magasin près de l’aéroport international de Memphis qu’il fréquentait fréquemment lorsqu’il venait d’Atlanta, où lui et Jaye résidaient.

Actrice Keke Palmer a récemment partagé une photo de Young Dolph et de sa famille, écrivant: « J’ai rencontré @iammiajaye dans un avion avec ses beaux enfants alors qu’elle allait voir son mari, riant et parlant pendant tout le vol. Quand j’ai découvert que son mari était Dolph, je l’ai déployé.

« La grâce qu’elle dégage », a poursuivi Palmer, « m’en dit beaucoup sur lui. »

Elle et Jaye étaient « cool depuis », a écrit Palmer, notant qu’entendre la nouvelle de la mort du rappeur « me brise le cœur ». Elle a ajouté: « Je suis vraiment désolée pour votre perte Mia et je suis désolée que nous vous ayons perdu Dolph. »

Jaye est le créateur de Momeo, une marque de vêtements, et est également podcasteur. Dans une publication Instagram le mois dernier, elle a partagé une photo d’un t-shirt de sa ligne qui dit : « Les hommes noirs méritent de vieillir. »

Dans sa légende, elle a écrit : « Que j’en parle ou en parle tous les jours… Il n’en reste pas moins que je travaille toujours à la baisse pour trouver des organisations partenaires et des personnes qui croient en cette cause pour m’aider à élever la mission. Tbh, je défends toujours cette cause et mon objectif POUR TOUJOURS est de voir plus d’hommes noirs de la vieillesse comme ce bel homme aguerri ici ! #lLoveToSeeIt #BlackMenDeserveToGrowOld.

Son partenaire, Young Dolph, n’avait que 36 ans.

