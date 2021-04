Le partenaire d’échange d’Apple sous le feu des critiques au milieu d’une “ hausse alarmante ” des plaintes

Au cours des dernières années, Apple a intensifié sa concentration sur les échanges de produits, offrant aux utilisateurs un crédit instantané pour de nouveaux produits lorsqu’ils échangent leurs anciens appareils. Certains de ces échanges sont gérés par Apple lui-même, mais la société s’appuie largement sur des partenaires tiers.

Un nouveau rapport de The Verge met en évidence un nombre croissant de plaintes concernant Phobio, un partenaire d’échange basé à Atlanta avec lequel Apple travaille en étroite collaboration.

Lorsque les clients échangent un produit avec Apple, ils pensent souvent qu’ils échangent directement avec Apple, mais ce n’est pas le cas. Le plus souvent, Apple fait référence à un mystérieux «partenaire d’échange», et Phobio est apparemment le partenaire d’échange qu’Apple utilise le plus souvent.

Le rapport de The Verge met en évidence un nombre croissant de plaintes de personnes qui ont eu de mauvaises expériences en échangeant leurs appareils Apple contre Phobio. Un certain nombre de plaintes concernent spécifiquement les échanges de Mac. Plusieurs personnes ont déclaré à The Verge que Phobio avait ajusté la valeur d’échange de leur Mac en raison de «points blancs» sur l’écran.

Des dizaines d’autres exemples de cette situation exacte se produisant pour les propriétaires de produits Apple peuvent également être trouvés en ligne, de nombreux clients citant l’explication de Phobio «3 points blancs ou plus» comme raison de leur échange ajusté, ainsi que des histoires d’autres types des dommages apparents détectés seulement après l’envoi d’un appareil pour inspection. Ce n’est pas seulement limité aux MacBooks, non plus. Les clients se plaignent souvent de tarifs d’échange réduits pour les iPhones, iPads et iMacs. Lorsque certains clients se sont plaints, ils ont signalé que la preuve fournie par Phobio consistait en des images granuleuses qui ne montraient pas de preuves claires. Certains clients ont détaillé comment ils ont pris des photos de leurs appareils avant de les expédier en cas de litige, seulement pour que Phobio retourne des preuves photographiques qui, selon eux, n’illustrent pas le problème allégué ou sont de trop mauvaise qualité ou obscurcissant pour servir de preuve appropriée.

Le rapport ajoute qu’il y a eu une «augmentation alarmante» des plaintes contre Phobio au cours des derniers mois. La société a reçu plus de 500 plaintes du Better Business Bureau, et le BBB alerte même les utilisateurs que Phobio a un «modèle de plaintes concernant des problèmes de remboursement ou d’échange, des problèmes de vente et des problèmes de service».

Apple a confirmé à The Verge que Phobio l’aidait à gérer son programme d’échange américain, mais il a également déclaré qu’il travaillait également avec d’autres partenaires. Cependant, Apple n’offrirait pas les noms d’autres partenaires d’échange américains. Apple travaille avec Brightstar pour les échanges au Canada, mais Brightstar a confirmé qu’il ne gère pas les échanges aux États-Unis.

L’approche cryptique d’Apple envers les partenaires d’échange signifie également que lorsqu’un client a une mauvaise expérience de négociation d’un produit, l’expérience se reflète sur Apple plutôt que sur le partenaire tiers. Cela conduit Apple à prendre la responsabilité, ce qui est très inhabituel pour une entreprise qui souhaite généralement gérer autant que possible l’expérience client.

Le rapport continue:

Vous pourriez attribuer ces mauvaises expériences client avec Phobio au volume de produits que le programme de reprise d’Apple traite probablement ou à des écarts dans le niveau de diligence de ses employés individuels. Mais cela n’explique pas le mystère des points blancs et pourquoi nous avons vu des ordinateurs MacBook parfaitement fonctionnels voir leur valeur d’échange réduite de moitié – ou plus.

Le rapport complet de The Verge vaut bien une lecture. Il comprend des détails supplémentaires sur les plaintes des utilisateurs ainsi que les directives internes que Phobio utilise lors de l’inspection des échanges Apple.

Avez-vous eu des expériences, bonnes ou mauvaises, avec des partenaires d’échange Apple? Faites le nous savoir.

