Le partenaire d’entraînement de Tyson Fury dit que Gypsy King “phénoménal” a fait 15 tours dans des conditions de sauna et semble imparable avant le combat de Deontay Wilder

Tyson Fury est dans la forme de sa vie en ce moment avec des confrontations déterminantes pour sa carrière à l’horizon.

Le Gypsy King affrontera Deontay Wilder pour la troisième fois le mois prochain alors qu’il cherche à défendre sa couronne des poids lourds WBC et, espérons-le, passera à une confrontation incontestée avec Anthony Joshua, tout se passe comme prévu.

Meilleur classement/PBC

Deontay Wilder et Tyson Fury se rencontreront le 24 juillet

Dmitriy Salita est un ancien partenaire d’entraînement et ami proche de Fury. Il a récemment vu Fury dans son camp d’entraînement à Miami – et a été très impressionné par ce qu’il a vu.

Salita, s’exprimant via le blog MyBettingSites.co.uk, a déclaré: “Je viens d’être à Miami avec Tyson et il est en pleine forme pour Wilder le mois prochain. Je suis allé à la salle de gym et il a fait 15 tours d’affilée sans interruption – il s’entraîne dur, dans une condition phénoménale et de très bonne humeur.

« D’un point de vue purement boxeur, il a l’air d’être prêt à se battre la semaine prochaine. Il est en pleine forme ; au niveau de la force, du cardio, des compétences. dans le temps. Il ne sera jamais M. Olympia, mais ne jugez pas le livre par la couverture.

« La salle de gym en Floride est à 97 degrés avec de l’humidité. Après quelques tours, le sol du ring se réchauffe vraiment, puis le plafond se réchauffe. C’est presque un sauna.

Twitter – @DSalita

Fury avec Salita lors d’un camp d’entraînement

«Pour un petit 140 livres comme moi, c’est un défi, mais pour un gars comme ça – aussi gros qu’il soit – cela montre qu’il est en forme phénoménale pour pouvoir faire 15 tours dans ces conditions. C’est un athlète de classe mondiale dans tous les sens du terme.

« Tyson s’est entraîné tout au long du processus pour s’améliorer et apprendre de nouvelles choses. Et il est si fort mentalement que je ne vois pas la rouille du ring ou le fait d’être hors du ring comme un problème. À ce niveau, cela peut même l’aider contre Deontay.

“Je ne vois pas en quoi le fait d’être hors du ring l’a blessé d’après ce que j’ai vu dans le gymnase.”

Les sourcils se sont levés lorsque Fury a abandonné Ben Davidson après que le Britannique l’ait ramené de l’abîme, mais son partenariat avec Sugar Hill Steward a donné l’une des meilleures performances de tous les temps pour remporter le titre des poids lourds en février 2020.

@gypsykingofficialmerchandise (Instagram)

Fury avait l’air mince dans un récent post Instagram

Depuis lors, Fury n’a cessé de se renforcer sous la tutelle de Steward et Salita pense qu’il est imparable.

“Sugar m’entraînait, donc je sais à quel point Sugar est bon, il est particulièrement bon pour certains types de gars comme Tyson”, a expliqué.

“Avoir Sugar Hill dans son coin est un énorme avantage pour lui car ils partagent le même état d’esprit et le même style de boxe.

«Avec Sugar Hill comme entraîneur, Tyson Fury est imparable. Et il continue d’apprendre et de s’améliorer.

« Le voir, lui parler, voir comment il s’entraîne – c’est vraiment un homme en mission qui croit qu’il est l’un des plus grands combattants de tous les temps, un homme qui croit que c’est son époque.

Fury s’entraîne aux côtés de l’entraîneur-chef Sugar Hill Steward, neveu du légendaire Emmanuel Steward

« C’est le champion du peuple, il se promène dans les rues, les gens le reconnaissent et il prend le temps de prendre des photos, quiconque le demande. Il est tellement ouvert et les gens l’adorent parce qu’il est tellement accessible, facile à vivre et connecté aux fans.

«Avant le dernier combat de Wilder, je pensais que ce serait un combat 50-50, mais je savais que Sugar Hill serait la clé de la victoire. C’était une domination vraiment incroyable et cela a montré à quel point ils sont assortis en raison de leur mentalité commune et du style de boxe Kronk. Ils s’accordent vraiment et je suis vraiment heureux pour les deux que la relation se soit établie.

«Tyson est motivé par le succès sur le ring, pas par le sac à main ou par des arrière-pensées. Il est motivé par le désir d’être le meilleur athlète, ce qui est très rare pour les combattants de ce niveau de rester concentrés sur le sport lui-même. Quand un combattant devient une mégastar et sait toujours que la chose la plus importante est le sport lui-même, c’est vraiment très spécial et je le vois chez Tyson Fury.

«À la base, il s’agit de se battre et d’être le meilleur combattant qu’il puisse être. Il est motivé par le succès sur le ring, c’est sa motivation numéro un. Quand on a quelqu’un d’aussi talentueux et qui a déjà atteint le plus haut niveau et qui est toujours aussi motivé, c’est très rare.

. ou concédants de licence

Fury devra battre Wilder une fois de plus pour atteindre Anthony Joshua