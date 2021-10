Le partenaire estonien de Visa, Wallester, investit dans NFT ZyCrypto

Publicité





Le niveau général d’acceptation des crypto-monnaies dans le monde augmente activement. L’autre jour, nous avons appris que Visa Inc. avait acheté un jeton NFT à collectionner de la collection CryptoPunk pour 150 000 $, faisant un pas de plus vers l’investissement dans la sphère NFT. La société a noté les grandes perspectives de la technologie NFT, la qualifiant d’avenir du commerce et du divertissement.

La société estonienne Wallester.com a affirmé avoir soutenu son partenaire mondial Visa dans le développement de NFT et de l’ensemble du secteur des crypto-monnaies. Suite aux tendances prometteuses dans le monde de la monnaie numérique, la société a décidé d’investir dans NFT et a acheté 33 jetons de la collection Astro Frens, comportant des images uniques de taureaux astronautes. L’achat s’est élevé à 3,05 ETH, ce qui représente environ 10 000 $.

En tant que partenaire Visa, Wallester fournit des services complets d’émission de cartes physiques et virtuelles basés sur le modèle White Label. La possibilité d’émettre ses propres cartes de paiement permet aux clients de Wallester d’optimiser leurs processus commerciaux clés, de simplifier les systèmes de paiement avec les employés et les contreparties et, par conséquent, de porter leur entreprise à un tout autre niveau en élargissant leur présence et en augmentant la base de clients.

En coopération avec des clients de différents pays de l’Espace économique européen, Wallester propose des solutions de paiement pour les entreprises de toute taille et sphère d’activité, y compris les projets crypto et NFT. Récemment, des entreprises du monde de la crypto-monnaie telles que Scallop et DigitMoney ont rejoint les clients de Wallester.

L’achat de Tokens de la collection Astro Frens montre l’intérêt de Wallester pour le développement de l’industrie NFT et le soutien d’autres domaines très prometteurs. « En tant que jeune entreprise, nous souhaitons soutenir des projets tout aussi jeunes et prometteurs. Nous aimons la collection Astro Frens, et nous n’avons aucun doute que l’avenir est dans le NFT et la crypto-monnaie. Si vous aussi faites la promotion de produits cryptographiques et NFT, nous serions heureux de vous proposer des solutions de cartes de paiement de marque personnalisées », ont noté les représentants de Wallester.

Ainsi, l’intérêt élevé des grands investisseurs pour le NFT confirme le large potentiel du domaine. La demande de Tokens non interchangeables sur le marché mondial augmente et ils jouent déjà un rôle important dans le commerce numérique. Les contrats d’achat de NFT-Tokens de Visa et Wallester confirment une nouvelle fois la dynamique positive du développement des objets cryptographiques et nous permettent de nommer NFT l’une des principales tendances de 2021 dans la blockchain.

