Le partenariat Apple Podcasts avec la BBC nécessite un abonnement payant

Un nouveau partenariat Apple Podcasts avec la BBC permet aux Américains et aux Canadiens d’accéder à une gamme de nouvelles émissions auparavant indisponibles dans l’un ou l’autre pays. Les émissions sont disponibles sur la chaîne BBC Studios, mais vous aurez besoin d’un abonnement payant après un essai gratuit de sept jours.

Apple a introduit pour la première fois des chaînes de podcast payantes en juin après un déploiement légèrement retardé…

Les abonnements Apple Podcasts permettent aux créateurs d’héberger du contenu bonus et des versions sans publicité de leurs émissions, en échange d’un abonnement mensuel […] Les chaînes Apple Podcasts sont également déployées aujourd’hui. Les chaînes permettent à quiconque de regrouper ses émissions sur une page dédiée, y compris une image de marque et des illustrations personnalisées.

The Verge rend compte du partenariat.

À ce jour, Apple a un autre partenaire important pour ses chaînes de podcast payantes : BBC Studios. Et contrairement à d’autres produits d’abonnement, qui offrent principalement des avantages comme une écoute sans publicité pour les publics existants, cette chaîne donnera aux auditeurs américains et canadiens un accès à des émissions qui n’étaient auparavant jouables qu’au Royaume-Uni. Voici un exemple : l’émission 5 Minutes On existe déjà, mais si vous essayez d’accéder à la page de destination depuis, disons, votre appartement très américain à Philadelphie, vous obtiendrez un message d’erreur indiquant : « Ce contenu n’est pas disponible à votre emplacement. Il n’apparaît pas non plus sur Spotify, Stitcher, etc. Grâce à BBC Podcasts Premium sur Apple Podcasts, les Philadelphiens payants (et les Dallasistes ! et les Montréalais !) les criminels de guerre nazis, qui met en vedette Natalie Dormer de Game of Thrones.

Par exemple, Inside Science se penche sur la science derrière certaines des histoires dans les nouvelles, tandis que A History of the World in 100 Objects examine l’impact des inventions, des tambours aux cartes de crédit.

Vous pouvez essayer la chaîne gratuitement, après quoi l’accès coûte 2,99 $/mois.

The Verge note que Slate a également lancé un abonnement, avec le spectacle Slow Burns un tirage important.

À venir également ce matin, Slate a lancé son propre abonnement Apple Podcasts. Vous pouviez déjà payer pour des choses comme l’écoute sans publicité et le contenu bonus via Slate Plus, qui était hébergé directement sur le site de la publication, et qui regroupait également des fonctionnalités pertinentes pour son contenu écrit, comme un accès illimité aux articles. Désormais, les consommateurs ont la possibilité de payer uniquement pour l’audio de Slate, qui comprend notamment le populaire podcast Slow Burn. En fait, on m’a dit que puisque l’émission a été une si grande raison pour laquelle les gens se sont inscrits pour un accès payant avant maintenant, c’était une évidence de lancer le flux officiel d’Apple cette semaine : la nouvelle saison de Slow Burn sort demain.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :